Brizzi | Le Iene | ' Ombre su una teste | atti ai magistrati'

Il giudice a Le Iene sul caso Brizzi : "Si potrebbero riaprire le indagini. Porterò i nuovi elementi in Procura" : "Oggi porterò i nuovi elementi che avete raccolto in Procura. Con nuove prove si può chiedere la riapertura delle indagini". Così il giudice Alessandro Arturi, che ha archiviato il procedimento su Fausto Brizzi, denunciato per violenza sessuale da tre ragazze, a Roberta Rei de 'Le Iene'. La Rei ha consegnato nelle mani del giudice il plico con le nuove presunte prove raccolte dalla trasmissione 'Le Iene', che dimostrerebbero ...

Le Iene contro Fausto Brizzi/ Video - Tania Sanchez Diaz non conosce Alessandra Bassi? : Le Iene tornano alla carica sul caso Fausto Brizzi, Video. Tania Sanchez Diaz non conosce Alessandra Bassi? E allora per la testimonianza a verbale...

Camilla Ghini contro Le Iene/ "Da Brizzi alla strage di Erba : programma per complottisti - inventa per share" : Camilla Ghini contro Le Iene: "Da Brizzi alla strage di Erba: programma per complottisti, inventa servizi per fare share"

Caso Fausto Brizzi : le Iene tornano all'attacco : Con la richiesta di archiviazione del pm per le accuse di violenza sessuale su tre donne contro il regista Fausto Brizzi , si chiude una vicenda aperta da un servizio delle Iene che aveva raccolto ...

Fausto Brizzi assolto - la risposta delle Iene che non si scusano : "Per noi non finisce qui" : Fausto Brizzi non è un molestatore. Il tribunale ha archiviato le accuse contro di lui. Eppure Le Iene, che per prime avevano diffuso la voce e il fango (a questo punto, si può chiamare così) tutto fanno tranne scusarsi. Il gip di Roma archivia le accuse di violenza sessuale su tre donne contro il r