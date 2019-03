Zingaretti con Tsipras e MacronAlleanza in Ue contro la destra

Congresso mondiale famiglie - Zingaretti : “Vogliono donne chiuse in casa - governo squallido”. Ovazione all’Assemblea Pd : “A fine mese si sono dati appuntamento a Verona con il solito atteggiamento bifronte e ipocrita del nostro governo, a loro diciamo che la famiglia è una comunità di affetti, non gerarchie o politiche ideologiche e autoritarie che mirano a costringere a casa le donne”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, cui l’Assemblea del Pd ha riservato in questo passaggio una ‘standing ovation’. L'articolo Congresso mondiale famiglie, ...

Con chi vuole allearsi Zingaretti : Dopo l'appello all'unità del Pd, è il tempo di parlare di alleanze. Proclamato segretario durante l'assemblea del partito, Nicola Zingaretti ha affrontato con la platea il tema degli schieramenti da scegliere, al di là di un discorso strettamente politico. "Dobbiamo costruire una nuova ipotesi di governo che si radichi nelle coscienze italiane" ha detto. "Vogliamo una lista europeista e aperta. Dialogheremo e ci alleeremo con la ...

Pd - Zingaretti all’Assemblea : “Dobbiamo cambiare tutto. Basta con le correnti e il partito dell’io” : “Serve un nuovo partito, il nuovo Pd. L’organizzazione dovrà cambiare, forse dovrà cambiare tutto e dovremo crederci tutti perché tutti saremo chiamati a dare il nostro contributo”. Lo ha detto Nicola Zingaretti nella sua relazione all’Assemblea nazionale del Pd a Roma. L'articolo Pd, Zingaretti all’Assemblea: “Dobbiamo cambiare tutto. Basta con le correnti e il partito dell’io” proviene da Il Fatto ...

Pd - Zingaretti : aumenta consenso - qualcosa si muove : Per Zingaretti 'bisogna avere fiducia, sono convinto che la situazione politica sta cominciando di nuovo a muoversi'.

Zingaretti : «Molti delusi da M5S e Lega - tocca al Pd ma con più umiltà» : Che passi dalla difesa delle tante cose giuste fatte alla ripresa di una politica che elabori anche gli errori, non comprendere i disagi della società,. Recuperare il senso più profondo della sua ...

Nicola Zingaretti proclamato segretario Pd dall’Assemblea del partito. I renziani convergono su Gentiloni presidente : Dopo il successo delle primarie, la ratifica. L’Assemblea del Pd ha proclamato Nicola Zingaretti segretario del Pd. E’ stato il presidente della commissione congresso uscente Gianni Dal Moro a formalizzare i risultati delle primarie del 3 marzo e gli esiti dei gazebo. Come ha spiegato Dal Moro, i voti totali sono stati 1.582.083 e quelli validi 1.569.628. In percentuale, Zingaretti ha avuto il 66% (in totale 1mln 035.955 voti). Dietro di lui, ...

Roma - via Mario Fani : Conte e Zingaretti ricordano il sequestro Moro e la strage della scorta : sequestro Moro: 41 anni fa a Roma, alle 9,00 del mattino, l'agguato e la strage di Via Mario Fani, a Roma, quartiere Trionfale, ad opera delle Brigate Rosse con il rapimento del Presidente della ...

Pd : domani Assemblea Nazionale con la nomina di Zingaretti a segretario : Renzi non ci sarà. Ma l'incontro è cruciale per conoscere come si muoverà il nuovo partito che punta a far diventare Presidente Paolo Gentiloni

Governo - la previsione di Renzi : “Non arriverà a seconda legge Bilancio. Avremo bipolarismo Zingaretti-Salvini” : “Governo M5s-Lega? Ha fatto delle misure suicide che porteranno l’Italia a doversi indebitare per 50 miliardi di euro. Quindi, la mia previsione, anche se non sono il mago Otelma, è che questo Governo non arriverà alla seconda legge di Bilancio“. Parola del senatore Pd, Matteo Renzi, ospite di Otto e Mezzo (La7). L’ex presidente del Consiglio prevede anche una spaccatura interna ai 5 Stelle e loro inevitabile crollo: ...

Via Fani - da Conte a Zingaretti per il ricordo di Aldo Moro : Stamattina a Roma, in via Fani, il ricordo del sequestro di Aldo Moro, 41 anni dopo quel 16 marzo 1978 in cui cominciarono i 55 giorni che portarono poi all'esecuzione del leader democristiano da ...

Via Fani - omaggio di Conte e Zingaretti : 10.50 Il presidente del consiglio Conte ha deposto una corona in via Mario Fani a Roma, nel giorno del 41/o anniversario del rapimento di Aldo moro e dell'uccisione degli uomini della sua scorta. omaggio anche dal segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio, Zingaretti.

Sondaggi elettorali : crolla il consenso di Di Maio e Di Battista - cresce quello di Zingaretti : Secondo gli ultimi Sondaggi, la Lega rimane saldamente il primo partito, davanti al M5s (in costante calo) e al Pd (in ripresa). Per quanto riguarda i leader politici, chi gode di più consenso è Matteo Salvini, seguito da Giuseppe Conte. In crescita troviamo Nicola Zingaretti, mentre Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista perdono quasi il 10% a testa in due mesi.Continua a leggere

Nuova Zelanda - sinistra scatenata contro il governo. Nicola Zingaretti : "Ecco dove ci portano odio e razzismo" : "Ci stringiamo alle famiglie delle vittime di Christchurch in Nuova Zelanda. Ecco dove l’odio e il razzismo rischiano di condurre l’umanità. Nella storia è già avvenuto, non ci arrenderemo mai alla violenza". Nicola Zingaretti, con un post su Twitter, commenta così la strage avvenuta in due moschee

Pd - Travaglio su La7 : “Zingaretti? Non vedo discontinuità. Ha omaggiato Chiamparino e ha nominato Zanda tesoriere” : “Pd e M5s? Non ho mai pensato che fossero due forze politiche omogenee. Lo scorso anno pensavo che fossero un po’ meno omogenee di quanto non lo siano Lega e M5s“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde a una domanda del giornalista Paolo Mieli, in un dibattito sul futuro del Pd di Zingaretti. E aggiunge: “Il Pd è rimasto ibernato sull’Aventino aspettando che i ...