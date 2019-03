Prima lezione per proprietari di cani

Unexpected Beauty - scopri la collezione Primaverile orografica di Pupa! : Con la primavera alle porte, tutti i brand cosmetici lanciano collezioni dedicate a questa stagione, ricche di colore e luminosità, per abbandonare il pallore dell’inverno ed avviarci alla stagione calda. Pupa, brand amatissimo soprattutto per il famoso mascara Vamp!, crea Unexpected Beauty, una collezione che racchiude prodotti per ogni categoria Beauty: occhi, labbra, viso ma anche mani. Ispirata alle tonalità cangianti dei giardini fioriti, ...

Calliope Kids – Arriva la Prima collezione per bambini dell’amato brand italiano : Calliope lancia Calliope Kids: la prima collezione Kids del brand italiano La storia di Calliope inizia nel 2005 nel segno della creatività italiana. Il suo stile, fresco, contemporaneo ed equilibrato rappresenta i canoni estetici che hanno consentito al nostro Paese di imporre la sua moda in ogni continente. Calliope realizza migliaia di capi ed accessori e li distribuisce esclusivamente nei suoi punti vendita presenti in diverse parti ...

Mac Cosmetics Boom - Boom - Bloom : la collezione makeup Primaverile : Mac Cosmetics è uno trai brand più famosi ed utilizzati dai makeup artist ma sono sempre più anche gli amanti del mondo beauty che non si lasciano scappare alcuni dei prodotti più iconici del marchio, che ormai è utilizzato proprio da tutti. Se tutti andiamo matti per i rossetti Ruby Woo e Velvet Teddy, il Fix+ ed i fondotinta, sono tanti i prodotti da provare così come le collezioni proposte ogni anno. La Boom Boom Bloom è una collezione ...

Freddy – La collezione Uomo Primavera-estate 2019 si ispira all’arte africana con Laolu Senbanjo [GALLERY] : La nuova collezione Uomo primavera-estate 2019 di Freddy si ispira all’arte africana con Laolu Senbanjo La spiritualità e il simbolismo dell’arte africana tramandata nei secoli dalle popolazioni Yoruba diventano la base del codice semantico del giovane artista Lalou Senbanjo che dalla Nigeria a New York è stato in grado di trasportare la sacralità e il significato della sua arte utilizzando la pelle del corpo come una tela e unendo ...

Stivali anche in Primavera : a lezione di stile con la super top model Bella Hadid : Ma prendete nota in particolare stiamo parlando delle calzature dette alla "Georgia": storicamente delle scarpe dalla punta squadrata , fatte a mano nell'omonimo paese, note nel mondo del fashion ...

Wrangler lancia Icons - la Prima collezione ispirata alle icone del rock [GALLERY] : Ispirati dal passato, per il futuro: Icons. Wrangler presenta la sua prima collezione globale ispirata alle icone del rock Il brivido del momento, l’ondata della folla, il potere della musica. Ispirato dal legame con i più influenti artisti musicali delle ultime generazioni, Wrangler lancia sei prodotti leggendari e ricchi di storia, che rinnovati e rivisitati hanno permesso alla collezione Icons di nascere. Leggende come Mick ...

Amber Valletta firma la sua Prima collezione di make up : A 45 anni Amber Valletta resta una delle donne più belle del mondo, modella e attrice di fama mondiale. Diventata scelebre negli anni '90 epoca d'oro delle supermodelle, è stata testimonial per molte Maison. E proprio recentemente l'abbiamo vista tornare in ...

Lucci incontra Funari - una lezione di (storia del) linguaggio tv (e di coraggio) in Prima serata : Un'ambientazione alla Mister Fantasy, con quel total white e quel set da navicella à la Spazio 1999 ricavato dalla Nuvola di Fuksas, artificiosamente eterea e contemporanea come fu in vita Gianfranco Funari raccontato col desiderio di rendergli giustizia da Enrico Lucci che davvero sembra incontrare Funari dopo la sua morte per ricordare ai vivi cosa è stata la sua tv e come abbia precorso, nel bene e nel male, i tempi: questo è stato ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : Trieste accoglie i big azzurri. Grande attesa per la Prima prova di selezione nazionale : Domani a Trieste è in programma la Coppa Tokyo 2020. Si tratta della prima prova di selezione nazionale per i Campionati Europei e per i Campionati Mondiali di quest’anno. Grande attesa per questa manifestazione, perchè saranno presenti tutti i migliori tuffatori italiani. La Coppa Tokyo 2020 rappresenta un primo passo, ma subito molto importante per la qualificazione ai due appuntamenti più importanti dell’intera stagione. In campo ...

Sergio Tacchini presenta la nuova collezione Primavera-estate 2019 all’insegna del camouflage [GALLERY] : camouflage grafico a colori: la nuova proposta Sergio Tacchini per la primavera estate 2019 Il colore, elemento passe-partout dell’intera collezione primavera estate 2019 firmata Sergio Tacchini, caratterizza la nuova proposta della linea Graphic Line definendo un inedito motivo grafico effetto camouflage dal forte impatto. Il DNA sportivo del brand sposa tonalità forti e grafismi di puro stampo fashion, dando vita ad un nuovo stile ...

TommyXLewis – Svelata la collezione Primavera 2019 di Tommy Hilfiger e Hamilton [GALLERY] : Tommy Hilfiger presenta la collezione TommyXLewis primavera 2019 Tommy Hilfiger, proprietà della PVH Corp. [NYSE: PVH], è lieta di presentare la collezione TommyXLewis Spring 2019, co-designata dall’iconico designer americano Tommy Hilfiger e dal cinque volte campione del mondo di Formula OneTM e ambasciatore globale del marchio Tommy Hilfiger uomo, Lewis Hamilton. I fan del brand possono da oggi vedere i look su Tommy.com e ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : a Trieste la Prima prova di selezione nazionale. Presenti tanti big azzurri : Nel fine settimana (22-24 Febbraio) a Trieste è in programma la Coppa Tokyo 2020. Questa è la prima prova di selezione nazionale per i Campionati Europei e per i Campionati Mondiali di quest’anno. Ci saranno dunque tutti i migliori tuffatori italiani, che vogliono subito fare un passo decisivo verso la qualificazione ai due appuntamenti più importanti dell’intera stagione. In campo femminile spiccano ovviamente i nomi di Elena ...

Överallt : la Prima collezione Ikea made in Africa - : E' la prima collezione Ikea ideata e realizzata in Africa. Si chiama Överallt " che tradotto dallo svedese significa ovunque " e sarà disponibile in tutti negozi della catena scandinava a partire da ...

5 suggerimenti per affrontare la Prima lezione di yoga : arrivare in anticipo è importante : Scegliere di praticare yoga non è semplice. Ne esistono diversi stili ed è importante trovare quello più adatto alle proprie esigenze e ai propri bisogni; non sempre però la prima scelta è la migliore. Potrebbe infatti essere necessario provare altri stili prima di trovare quello giusto. Dopo aver deciso quale corso di yoga provare e aver prenotato la lezione, è importante prepararsi al meglio. Qui di seguito proponiamo cinque utili suggerimenti ...