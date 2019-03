Juve | Ajax ko e addio titolo | si infortuna anche Ziyech

Juventus Ajax storia di una notte di Champions : La sfida tra Juventus e Ajax è sinonimo di spettacolo nelle notti di Champions League. L’esperienza sfida la sfrontatezza. Una sfida dove nulla è scontato.Juventus Ajax una sfida che vuol dire spettacolo.La sfida di Champions League tra Juventus ed Ajax non può non riecheggiare entusiasmanti epiloghi per i tifosi bianconeri.Almeno nei più giovani.che possono ricordare ancora le gesta di Vialli, Peruzzi, Del Piero e company nella magica ...

Juventus - Allegri pensa già all’Ajax : “giusto non convocare CR7 contro il Genoa - sbagliato credere di essere già in semifinale” : La Juventus tra Champions League e campionato, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa Dopo la magica notte di Champions League vissuta all’Allianz Stadium dalla Juventus, i bianconeri tornano a disputare una partita di campionato. Al Luigi Ferraris la squadra allenata da Massimiliano Allegri affronterà domani il Genoa. In vista dell’impegno in trasferta, l’allenatore ...

Lippi : 'Contro l'Ajax - la Juve come le altre grandi decide lei che partita sarà' : Le vicende del calcio italiano non passano inosservate all'ex tecnico Marcello Lippi che nonostante stia in vacanza, dopo l'avventura cinese, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport', durante la quale ha fatto il punto sulla prossima avversaria in Champions League della Juventus ed ha anche ricordato i suoi trascorsi sulla panchina bianconera. Il valore della Juve L'ex allenatore della Cina pensa che l'Ajax, toccata in ...

Lippi : “Quando la Juve fa la Juve non ce n’è per nessuno. Quei ricordi con l’Ajax…” : Il sorteggio di Champions League ha deciso: Juve-Ajax è uno dei quarti di finale. Lo abbiamo detto ieri, è una sfida di grande fascino, storia e tradizione. E i dolci ricordi contro gli olandesi, in casa bianconera, vengono legati molto ad una persona in particolare: Marcello Lippi. Con lui in panchina, la vittoria in finale di Champions nel ’96 contro la squadra di Amsterdam, e di nuovo il successo nella semifinale dell’anno ...

Ajax-Juventus - Ronaldo bestia nera dei Lancieri : numeri spaventosi di CR7 : Ajax-Juventus – In Champions League, il re incontrastato sembra essere CR7. Il fenomeno portoghese dopo la tripletta all’Atletico, si è confermato ancora una volta come unico e inarrivabile nella competizione europea. Dopo ben 25 gol contro i Colchoneros, arriva alla corte di Ronaldo un’altra delle sue vittime preferite: l’Ajax. Leggi anche: Genoa-Juventus, conferenza stampa Allegri: […] More

Calcio - l'Europa vuol bene alla Juventus che trova l'Ajax - meno al Napoli che pesca l'Arsenal : La Juventus di Allegri pesca ai quarti di finale i giovanissimi talenti dell'Ajax. Forse solo il Porto avrebbe rappresentato un'eventualità più favorevole per CR7 e compagni che evitano tutte le altre big ancora in corsa. Niente Barcellona di Messi, che giocherà contro un ritrovato Manchester UTD dopo l'addio di Mourinho. Niente Tottenham, accoppiato ai connazionali del Manchester City; niente Liverpool, che sarà impegnato proprio contro i ...

Sorteggio Champions : Juve - c'è la rivelazione Ajax. Sognando Ronaldo-Messi : 'L'Ajax è un esempio di come senza risorse eccezionali si possa costruire una squadra competitiva - li elogia Andrea Agnelli -, attraverso la politica sportiva della coltivazione dei settori ...

Champions League - per i bookmakers nessun problema per la Juve contro l’Ajax : Champions League, i quarti di finale vedranno la Juventus affrontare l’Ajax che nello scorso turno ha fatto fuori il Real Madrid Un incrocio insidioso ma di grande fascino, sicuramente alla portata della Juventus. Ai quarti di finale di Champions League i bianconeri troveranno l’Ajax, a nove anni dall’ultimo incrocio europeo. È il momento migliore, riferisce Agipronews, della stagione per i Lancieri, carichi dopo la ...

Calcio : Juve-Ajax ai quarti di finale di Champions - Napoli-Arsenal in Europa League. Dominio inglese nei tabelloni europei : ben sei club ai quarti delle rispettive competizioni : L’urna di Nyon è stata oggi benevola (ma non troppo) con la Juventus: i bianconeri affronteranno gli olandesi dell’Ajax, una delle avversarie sulla carta più abbordabili del lotto. Ma il “ma non troppo” è rappresentato dal fatto che i Lancieri hanno eliminato con un sonoro 4-1 agli ottavi di finale i pluri-campioni in carica del Real Madrid: pertanto la banda-Allegri non deve assolutamente prendere sotto gamba gli avversari pur essendo ...

Ajax-Juventus - Ten Hag : “Juve sotto pressione in Champions League “ : Ajax-Juventus – Ajax Juve è già iniziata. Tra parole dei vari dirigenti e calciatore, si aggiungono quelle del tecnico olandese. In conferenza stampa, l’allenatore dell’Ajax ten Hag ha commentato il risultato dell’urna di Nyon. Ovvero, i suoi Lancieri che sfideranno la Juventus. Parole d’elogio per i bianconeri ma anche di incoraggiamento per i suoi, cercando […] More

Ajax-Juventus - oltre il campo : da De Ligt a Neres quanti intrecci di mercato : Ajax-Juventus – La gara tra Juventus e Ajax offrirà molteplici spunti in chiave mercato. Ormai da tempo, infatti, i bianconeri sono sulle tracce di de Ligt, difensore cercato dalle mgiliori compagini europee, Barcellona su tutte: il suo valore attuale si aggira sugli 80 milioni di euro, cifra che i bianconeri vorrebbero abbassare con l’inserimento del giovane Kean come parziale […] More

“Giovani e talentuosi” - ma quanto pesa la pochezza del Real Madrid : la Juventus ha paura dell’Ajax o del ruolo di favorita? : Giovani e talentuosi, ma anche inesperti e poco avvezzi alla pressione di certi appuntamenti: l’Ajax, giustiziere di un Real Madrid allo sbando, è davvero così forte da mettere paura alla Juventus, oppure è l’etichetta di ‘favorita’ che spaventa i bianconeri? Messo in archivio lo strepitoso successo sull’Atletico Madrid, la Juventus quest’oggi ha conosciuto quella che sarà la sua avversaria nei quarti di ...

Calcio : sorteggi coppe - Juve pesca Ajax - per Napoli c'è Arsenal : Urna tutto sommato benevola per la Juve, molto meno per il Napoli. Ajax e Arsenal: queste le avversarie nei quarti di Champions ed Europa.

