Giovanni Trapattoni compie 80 anni | tante vittorie e nessun nemico

tgcom24.mediaset

(Di domenica 17 marzo 2019)80. Se dipendesse da lui, festeggerebbe la ricorrenza seduto su una panchina, per cercare di guidare la sua ennesima squadra alla sua ennesima vittoria. Ma anche per un fenomeno come lui l’età impone di strapazzarsi un po’ meno e allora giusto festeggiare a casa, da nonno affettuoso e papà premuroso, aspettando milioni di auguri attraverso la sua nuova passione, i social network.

juventusfc : 80 anni per una Leggenda della nostra storia e del calcio italiano. Auguri, Mister @giovanni_iltrap ! ??… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno alla leggenda azzurra Giovanni #Trapattoni ?? che compie oggi 80 anni! Difensore e commissario t… - zazzatweet : Ottant'anni e gatti nel sacco e Strunz e 'parere e non essere è come filare e non tessere'. Aforismi e scudetti e i… -