Domenica In | Cristel Carrisi | ' Quando i miei si sono lasciati sono andata all' estero'

Le figlie di Al Bano Cristel e Romina Carrisi a Domenica In : 'Volevamo fare tv - penalizzate dai nostri genitori' : È la conduttrice a riaprire una brutta ferita e le difficoltà a 'sfondare' nel mondo dello spettacolo. 'Io ho avuto un agente che non credeva in me. Io volevo fare i provini, ma lui mi diceva che non ...

Cristel Carrisi a Domenica In confessa un dolore su Al Bano e Romina : Domenica In, Cristel Carrisi sul divorzio di Al Bano Romina: “Una sofferenza” Le trasmissioni televisive non possono fare a meno della famiglia Carrisi. Mara Venier ha invitato oggi a Domenica In Cristel Carrisi e la sorella Romina, figle di Al Bano, che si sono raccontate in na lunga intervista ripercorrendo la loro infanzia, gli affetti e la carriera. Si è parlato anche di Al Bano e Romina Power e proprio sui suoi genitori Cristel ...