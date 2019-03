Tav | ecco i bandi per il tunnel Ma l' opera forse non si farà

Europa League 2019 : si chiudono gli otTavi con Inter-Eintracht su Tv8. Ecco il programma TV : Inter-Eintracht Dopo l’impresa della Juventus in Champions contro l’Atletico Madrid, tocca a Napoli e Inter proseguire nella cammino europeo, impegnate nella Uefa Europa League 2019. Si chiudono gli ottavi di finale con la squadra di Ancelotti che va sul campo del Salisborgo a difendere il 3 a 0 del San Paolo, mentre gli uomini di Spalletti affrontano in casa l’Eintracht Francoforte dopo lo 0 a 0 dell’andata. Le due ...

Il referendum sulla Tav si puo' fare o no? Ecco tutte le info : 256 del 1989, che ha stabilito l'incostituzionalita' delle leggi regionali che prevedono referendum consultivi capaci di condizionare le scelte, statali, di politica estera', ha spiegato l'attuale ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : annullato lo 0-5 a Tavolino tra Pro Recco e Posillipo. La palla torna alla Corte d’Appello : Il Collegio di Garanzia del CONI ha annullato lo 0-5 deciso a tavolino dalle Corte Federale per quanto riguarda la gara della seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto tra Pro Recco e Posillipo, invitando la Corte stessa a riesaminare il ricorso dei liguri. Con questa sentenza, in attesa del nuovo pronunciamento, il Posillipo perde tre punti in classifica, restando al quarto posto, braccato però dalle inseguitrici. Questo il comunicato della ...

Champions League 2019 : si chiudono gli otTavi - riflettori su Juventus-Atletico Madrid. Ecco il programma TV : Allegri e Ronaldo Dopo Ajax, Tottenham, Porto e Manchester United, si completano gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2019 con le altre quattro squadre che staccano il pass per i quarti. Tra queste spera ancora di esserci la Juventus, chiamata all’impresa di ribaltare il 2 a 0 di Madrid ad opera dell’Atletico. Tutte le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match tra Bayern Monaco e Liverpool, trasmesso anche ...

Nobili (Pd) : “Ecco i 7 km di Tav che per Di Maio e M5s non esistono”. Ma il deputato pubblica il video del tunnel esplorativo : “Sette chilometri e mezzo così. Vi presento la galleria italiana della Tav che secondo Di Maio, Toninelli e il M5s non esiste”. A scriverlo, su Twitter, il deputato renziano Luciano Nobili che però, facendo confusione, pubblica il video del tunnel geognostico. Quello, cioè, realizzato per lo studio del terreno in vista della realizzazione della tratta e dove, evidentemente, come si deduce dal filmato, un treno non avrebbe lo spazio ...

Tav - gare al via come previsto. Ecco perché ha vinto Salvini : La procedura di gara può partire, sia pure in una fase iniziale di preselezione. E i fondi Ue sono salvi, almeno per ora. Telt farà quello che aveva in programma di fare. Con tanto di «clausola di dissolvenza», vale a dire «la facoltà per la stazione appaltante in qualunque momento di non dare seguito alla procedura senza che ciò generi oneri per la stazione appaltante stessa né per gli Stati»...

CAOS Tav/ Ecco quanti miliardi l'Italia sta perdendo per il rinvio : Ancora non si è capito cosa farà il Governo sulla Tav. Ma anche rinviare la decisione in merito ha un suo costo non indifferente

Tav - gare al via come previsto. Ecco perché ha vinto Salvini : LA CRONACA DELLA GIORNATA: Tav, Di Maio: governo va avanti. Salvini: non c'è nessuno che vince o che perde Nulla di nuovo. Telt farà quello che - come precisa il direttore generale Mario Virano nella ...

Tav - Conte : "Bandi rinviati". Ecco lo scambio di mail tra governo e Telt : Il nodo della Tav sembra sciogliersi, almeno temporaneamente. "Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi che partiranno tra 6 mesi solo se Italia Francia raggiungeranno un accordo serio - annuncia su ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Marzo : Tav - ecco la Banda del Buco : aziende fallite e tangentari : La “torta” tav La Banda del Buco: ditte fallite e i soliti noti di Tangentopoli I lavori per 1,4 miliardi. Da Cmc a Condotte a Gavio, fino ai piccoli appalti coinvolti dalle inchieste per corruzione e mafia: a chi sono finiti i soldi di Gianni Barbacetto e Andrea Giambartolomei Chi tocca i Renzis muore di Marco Travaglio L’altro giorno il Csm ha assolto il pm Henry John Woodcock dalle accuse più gravi e gli ha inflitto la sanzione ...