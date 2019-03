lastampa

(Di sabato 16 marzo 2019) Il 16è l'Day, che in tutto il mondola, interamente made in Italy, ideata per avvicinare i giovani all'informatica e diventata il cavallo di battaglia dei maker, ossia gli artigiani digitali. ...

Antonietta_95 : RT @LaStampa: Il 16 marzo è l’Arduino Day: si celebra la scheda elettronica open source italiana - GianlucaMingozz : RT @LaStampa: Il 16 marzo è l’Arduino Day: si celebra la scheda elettronica open source italiana - LaStampa : Il 16 marzo è l’Arduino Day: si celebra la scheda elettronica open source italiana -