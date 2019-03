F 1 | GP d' Australia - Prima fila Mercedes | pole per Hamilton

F1 - GP Australia 2019 : la Mercedes è pronta per la prima doppietta stagionale - la Ferrari è chiamata alla grande impresa : Il Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, è pronto ad impreziosire l’alba italiana di domani, domenica 17 marzo (clicca qui per programma e tv). La gara sul circuito cittadino di Melbourne, tuttavia, rischia di tingersi d’argento in maniera totale. Un argento vivo, vivissimo, che rischia di fare impallidire il rosso Ferrari che, sulla SF90, è già opaco di suo. I tempi messi a segno nelle tre ...

F1 - qualifiche del Gp d’Australia. Tutto come prima : Hamilton in pole - poi Bottas. Vettel terzo - Leclerc quinto : Mercedes avanti, Ferrari dietro: Tutto come prima. È iniziato così come era finito il mondiale di Formula 1, con le rosse di Maranello a inseguire le frecce d’argento dek campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha centrato la pole position del Gran Premio di Australia, primo appuntamento della stagione iridata. In prima fila anche il compagno di team Valtteri Bottas. terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla ...

F1 - analisi qualifiche GP Australia 2019 : Ferrari regina d’inverno - bastonata in primavera. La cruda realtà dopo l’illusione dei Test : Mercedes, le chiacchiere stanno a zero! No, non stiamo parafrasando il celebre John Wayne nel film “Un dollaro d’onore”, ma la scuderia di Brackley in questi primi due giorni del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno ha visto crollare il suo muro di pretattica, stucchevole in alcune occasioni, dopo settimane nelle quali non ha fatto altro che definirsi “indietro con i lavori” e “distante rispetto alla ...

F1 – Hamilton e Bottas in prima fila - Verstappen tra le due Ferrari : la griglia di partenza del Gp d’Australia : prima fila tutta Mercedes in Australia, Hamilton precede Bottas e Vettel nelle qualifiche. Leclerc solo quinto, battuto anche da Max Verstappen La Mercedes comincia alla grande la stagione di Formula 1, prendendosi l’intera prima fila dopo le qualifiche del Gp d’Australia. Lewis Hamilton centra l’84ª pole position in carriera, l’ottava a Melbourne battendo niente meno che Schumacher. Dietro le due W10 si piazza la ...

Formula1 - Australia : Hamilton - buona la prima - è pole. Vettel è in seconda fila : Il primo acuto di stagione è di Lewis Hamilton, che con la Mercedes conquista la pole del GP di Australia che apre il mondiale 2019, piegando la resistenza del compagno Bottas, 2° e molto pericoloso ...

Fulmine Hamilton - prima fila tutta Mercedes in Australia : che delusione la Ferrari [TEMPI] : Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nel GP di Formula 1 d’apertura della stagione in Australia, Ferrari ancora una volta dietro le Mercedes Mattinata dalle mille emozioni in terra Australiana. Sono infatti andate in scena le qualifiche del GP di Formula 1 che si correrà domani sempre in orario mattutino. Le sorprese non sono mancate, sin dal primo weekend della stagione. Oggi fa ad esempio rumore l’esclusione della Red Bull ...

Formula 1 - GP d'Australia : Ricciardo corre in casa - prima volta con Renault. FOTO : Il GP d'Australia è in esclusiva su Sky Sport F1, canale 207,: qualifiche alle 7 di sabato, gara domenica alle 6.10 IL CALENDARIO DELLA F1: ORARI SU SKY

GP Australia : anteprima Scuderia Ferrari : La stagione numero 70 del campionato del mondo di F1 si apre in Australia, sulla pista di Albert Park, che ha già ospitato per 21 volte la prima gara del Mondiale. Quello di domenica 17 marzo sarà il 35° GP d’Australia, il 24° disputato a Melbourne, cui vanno sommate le undici edizioni ospitate ad Adelaide […] L'articolo GP Australia: anteprima Scuderia Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia. Dalla prima volta di Berger - passando per il poker di Schumacher - fino alla doppietta di Vettel : Il Mondiale di Formula Uno 2019 prende il via con il consueto esordio down under del Gran Premio di Australia di Melbourne. La stagione inizia all’Albert Park con il 35esimo appuntamento iridato nella Nazione oceanica, anche se sono stati ben 83 i Gran Premi di Australia disputati nella storia. Il primo, infatti, risale addirittura al 1928 sul circuito di Phillip Island, dove ora corrono Motomondiale e Superbike, con il successo del ...

GP Australia 2019 : anteprima Pirelli : Il circuito di Albert Park ospita il GP d’Australia, gara inaugurale della stagione 2019 di Formula 1, su un tracciato stradale abbastanza scorrevole e con alcune curve piuttosto veloci: caratteristiche diverse rispetto ai tracciati stop-and-go come Monaco e Singapore. Per questa gara, Pirelli ha nominato C2, C3 e C4, rispettivamente hard, medium e soft secondo […] L'articolo GP Australia 2019: anteprima Pirelli sembra essere il ...

F1 - GP d'Australia : tutto sulla prima gara del Mondiale 2019 a Melbourne : La statistica racconta che nelle 23 edizioni ad Albert Park , 12 volte il vincitore della corsa è stato poi campione del mondo a fine anno. Il primo a riuscirci è stato Damon Hill su Williams, nel ...

F1 - GP Australia 2019 : gli orari e il programma della prima gara. Il palinsesto tv su Sky e TV8 : I test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono andati in archivio. Sul tracciato del Montmeló otto giorni (non consecutivi) sono letteralmente volati e le informazioni acquisite dai team sono state importanti per andare a delineare la preparazione in vista del primo appuntamento del Mondiale 2019, previsto il 17 marzo (il 15 marzo si inizierà con le libere) nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne ...

