Dietro al videogioco | la storia di CD Projekt - articolo

(Di sabato 16 marzo 2019) Prima della caduta del muro di Berlino, il mondo era ancora diviso tra il blocco occidentale e quello orientale: se da un lato del confine i videogiochi si stavano ritagliando un posto in pianta stabile nella cultura di massa attraverso la nascita delle sale giochi e le prime console dedicate, dall'altra parte la situazione era ben diversa. A Varsavia, ad esempio, esisteva una fitta community di appassionati costretta a muoversi nel mercato underground, ben lontano dalle luci del Castello Reale, scambiandosi copie pirata dei titoli del momento all'ombra di un regime sovietico intrinsecamente avverso alla cultura dell'intrattenimento.Con il crollo dell'U.R.S.S., l'industria trovò il suo punto di sbocco nei cosiddetti 'grey markets', piccole fiere non regolamentate che sorgevano durante i fine settimana sull'asfalto dei parcheggi cittadini; per la prima volta, iniziavano a prendere ...

