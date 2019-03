Di Maio:sorprende la Lega su "via seta"

"Io sono dell'idea che l'Italia debba rispettare i propri alleati atlantici e onorare sempre gli impegni presi,ma che possa anche scegliere come e dove andare.Occorre fare le cose con coscienza". Così il vicepremier Diin un post su Facebook sulla"via della"."Mi auguro che lasia della stessa idea, perché negli ultimi giorni ho visto posizioni diverse, un po' schiacciate su quello che chiedono gli altri paesi e non su quello che vuole e fa bene all'Italia. Mi ha sorpreso, Non lo nascondo", dice.(Di sabato 16 marzo 2019)

