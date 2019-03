Decretone | commissioni danno via libera Sì a pensione di cittadinanza e riscatto laurea

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) Lunedì arriverà in aula il ““, il testo che contiene tra le altre cose il reddito die gli interventi sulla previdenza con Quota 100. E con alcune significative novità dopo che, la notte tra venerdì e sabato, leLavoro e Affari sociali della Camera hanno dato mandato al relatore di portarlo in aula per un voto che sarà quasi certamente con la fiducia. Rispetto al testo arrivato dal Senato è stato modificato, così che il decreto dovrà poi tornare alla camera alta per la seconda lettura e per essere approvato in via definitiva entro il 29 marzo. Tra gli emendamenti dell’ultima ora, anche quello della Lega che estende agli over 45 ildei periodi di studi (post 1996) in versione “light”. Per protesta il Pd ha abbandonato i lavori poco prima del via, ormai all’alba: “Alle 5.15, dopo dieci ore di ...

Agenzia_Ansa : #Decretone: ok Commissioni in nottata, lunedì in Aula - Agenzia_Ansa : #Decretone, ok a riscatto agevolato laurea anche dopo i 45 anni. Nella notte spunta colf-tax, poi retromarcia dopo… - MediasetTgcom24 : Tra gli emendamenti approvati anche la possibilità di ritirare in contanti la pensione di cittadinanza -