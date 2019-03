Ieri la Corte d’Appello di Milano ha deciso che i criteri di assegnazione del “Bonus bebè” in Lombardia sono troppo rigidi per gli stranieri : Ieri la Corte d’Appello di Milano ha deciso che i criteri di assegnazione del “bonus bebè” in Lombardia sono troppo rigidi nei confronti degli stranIeri. Ancora oggi, le regole prevedono che per ottenere il bonus – che è di 800

«In Lombardia il Bonus bebè discrimina stranieri e fasce più povere» : la sentenza della corte d'Appello : La corte d'Appello di Milano ha dichiarato illegittime e discriminatorie le norme sul bonus bebè varate dalla Regione Lombardia , perché escludono una parte dei cittadini stranieri che risiedono sul ...

Bonus bebé - il ribaltone dei giudici sull'assegno ai nuovi nati : "Deve andare anche agli stranieri" : La corte d'appello di Milano ha ribaltato una clausola della legge sul "Bonus bebé" rendendo accessibile il sussidio anche alle famiglie di stranieri residenti in Lombardia. L'assegno erogato alle coppie con un nuovo nato era concesso dalla Regione Lombardia in base a una delibera dell'ottobre 2015,

Bonus bebè 2019 Inps : requisiti - importo e a chi spetta : Bonus bebè 2019 Inps: requisiti, importo e a chi spetta A chi spetta il Bonus bebè 2019 Sarà possibile richiedere il Bonus bebè nel 2019? Quali le modalità di erogazione previste? La proroga della prestazione sociale fino al 2021 a favore dei neo-genitori è contenuta in un disegno di legge targato 5 stelle: prima firmataria del Ddl sulle semplificazioni fiscali la deputata Carla Ruocco. Dunque, innanzitutto pare scongiurata la possibilità di ...

Bonus bebè 2019 Inps : requisiti - importo e a chi spetta : Bonus bebè 2019 Inps: requisiti, importo e a chi spetta A chi spetta il Bonus bebè 2019 Sarà possibile richiedere il Bonus bebè nel 2019? Quali le modalità di erogazione previste? La proroga della prestazione sociale fino al 2021 a favore dei neo-genitori è contenuta in un disegno di legge targato 5 stelle: prima firmataria del Ddl sulle semplificazioni fiscali la deputata Carla Ruocco. Dunque, innanzitutto pare scongiurata la possibilità di ...

Gli aiuti per i nuovi nati nel 2019 : confermati Bonus bebè e Premio alla Nascita : La manovra di Bilancio del governo ha in pratica confermato tutte le misure di aiuto alle famiglie che decidono di avere un nuovo figlio. Conferme per il Bonus Bebè ma anche per il cosiddetto Premio alla Nascita (Mamma Domani) e per il Bonus asilo nido. Qualcosa però è cambiato, con le misure che sono state ampliate dal punto di vista dei benefici. Vediamo nello specifico cosa offre la normativa per il 2019 e cosa possono sfruttare le ...

Bonus bebè 2019 Inps : requisiti - importo e a chi spetta : Bonus bebè 2019 Inps: requisiti, importo e a chi spetta A chi spetta il Bonus bebè 2019 Sarà possibile richiedere il Bonus bebè nel 2019? Quali le modalità di erogazione previste? La proroga della prestazione sociale fino al 2021 a favore dei neo-genitori è contenuta in un disegno di legge targato 5 stelle: prima firmataria del Ddl sulle semplificazioni fiscali la deputata Carla Ruocco. Dunque, innanzitutto pare scongiurata la possibilità di ...

Bonus bebè 2019 Inps : requisiti - importo e a chi spetta : Bonus bebè 2019 Inps: requisiti, importo e a chi spetta A chi spetta il Bonus bebè 2019 Sarà possibile richiedere il Bonus bebè nel 2019? Quali le modalità di erogazione previste? La proroga della prestazione sociale fino al 2021 a favore dei neo-genitori è contenuta in un disegno di legge targato 5 stelle: prima firmataria del Ddl sulle semplificazioni fiscali la deputata Carla Ruocco. Dunque, innanzitutto pare scongiurata la possibilità di ...