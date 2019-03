There is no planet B | un richiamo dei ragazzi alla politica

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) Greta Thunberg ha solo 16 anni ma ha già le idee molto chiare, tanto che la sua battaglia contro i cambiamenti climatici sta ispirando un'intera generazione e sollevando il velo di ipocrisia che oscura un tema cruciale e decisivo per il futuro del pianeta."Voglio che i politici diano prioritàquestione climatica, concentrandosi sul clima e trattandolo come una crisi. La gente pensa che si possa risolvere il problema senza sforzo, senza sacrificio. Io credo che una persona possa fare la differenza".Questa ragazza ha dato il via a uno straordinaria campagna globale che negli ultimi mesi ha portato migliaia di giovani a scendere in piazza per le manifestazioni #FridaysForFuture. Si tratta di una serie di proteste pacifiche che si sono tenute in tutti i continenti e che oggi,15 marzo, convoglieranno nel "Global Strike For Future", lo sciopero mondiale per il clima che ...

