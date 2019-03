Raid di Israele su Gaza dopo il lancio di razzi dalla Striscia | Attaccati 100

Israele lancia Raid aerei su Gaza : ANSA, - ROMA, 15 MAR - Israele ha cominciato a colpire obiettivi a Gaza per rappresaglia contro i due razzi lanciati verso Tel Aviv poche ore prima dalla Striscia. Lo ha detto il portavoce dell'...

Israele risponde con Raid aerei a Gaza : 00.42 Israele ha cominciato a colpire obiettivi a Gaza per rappresaglia contro i due razzi lanciati verso Tel Aviv poche ore prima dalla Striscia. Lo ha detto il portavoce dell'esercito israeliano citato dal Jerusalem Post. I lanci sarebbero in corso nella zona a sud della Striscia di Gaza. Dopo il lancio di razzi, il premier Benyamin Netanyahu aveva convocato una riunione d'emergenza per discutere della risposta di Israele.

Tensione Iran-Israele - Teheran : 'Distruggeremo sionisti'/ Ultime notizie Siria : '21 morti in Raid Tel Aviv' : Tensione Iran-Israele, Teheran: 'Distruggeremo sionisti'. Ultime notizie Siria, l'ONG Ondus: '21 morti in raid Tel Aviv', coinvolti 12 pasdaran iraniani.

Raid IN SIRIA - IRAN "PRONTI A ELIMINARE ISRAELE"/ Netanyahu - "non possiamo ignorare le minacce" : RAID Israele in SIRIA: 'colpiti obiettivi IRAN'. Esercito Teheran, 'impazienti di ELIMINARE israeliani da faccia Terra'. Netanyahu 'non ignorare le minacce'

Raid di Israele in Siria contro obiettivi iraniani. Teheran replica : "Impazienti di eliminarvi dalla faccia della Terra" : Uno scambio di colpi a distanza, con un razzo iraniano in terra israeliana e un Raid di Israele in Siria come avvertimento per l'Iran. Una replica a parole da Teheran che non lascia spazio a interpretazioni: "Impazienti di eliminare Israele". Questo il clima che si respira in Medio Oriente, con un'escalation militare e politico che preoccupa.L'aviazione israeliana ha condotto la scorsa notte un esteso attacco contro obiettivi militari iraniani ...