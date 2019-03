No | quello con Pechino non è un accordo come gli altri

Tav - Chiamparino attacca : “Niente risposte su consultazione popolare - Governo ha paura di quello che pensa la gente” : “La consultazione popolare chiesta sul Tav in Piemonte? Dal Governo non ho ricevuto risposta, comincio a pensare che questi signori abbiano paura di quello che pensa la gente“. Ad attaccare l’esecutivo Conte sull’Alta velocità Torino-Lione è stato il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che aveva diffuso una lettera diretta al Viminale e al ministro dell’Interno Matteo Salvini in cui chiedeva di ...

Turismo : con Bto11 Firenze per 2 giorni capitale di quello online : Firenze, 15 mar. (Labitalia) - Tutto pronto per Bto11 - 'Right Here Right Now', l’evento di rifer[...]

Turismo : con Bto11 Firenze per 2 giorni capitale di quello online : Gastrofisica è il nuovo campo di conoscenza che combina discipline come la scienza, la neuroscienza, la psicologia e il design. Rivela come le aziende alimentari stiano creano tecnologie all'...

Roma - Ranieri : 'C'è predisposizione a fare quello che chiedo. Voglio una squadra senza condizionamenti' : 'La squadra ha risposto sufficientemente bene sulle prime cose che ho chiesto. So che non posso chiedere molto di più perché sono abituati a giocare in una determinata maniere e quindi non vedo tutto ...

Wanda Nara : 'Nessuno può chiudermi la bocca - continuerò a dire quello che penso' : L'argentina è stata scelta dal giornalista Cesare Lanza fra i vincitori del Premio Socrate: 'Perché altri procuratori nel mondo del calcio e dello spettacolo hanno fatto esternazioni anche più ...

Wanda Nara : "Dirò sempre quello che penso - avanti con le mie idee" : "Continuerò con le mie idee dicendo quello che penso. So che il mondo del calcio è un po' difficile per una donna. ma continuerò a dire che le cose che penso io, che ovviamente uno può condividere oppure no". Lo ha detto Wanda Nara , procuratrice e moglie del ...

Nissan e DOCOMO : test su strada della tecnologia che coniuga il mondo reale con quello virtuale : 1/3 ...

Caffè filosofico - 'appuntamento al buio' quello conclusivo a Campobasso : ... il lavoro, il fenomeno delle migrazioni, la situazione delle donne in Italia, il rapporto giovani- mondo adulto-anziani". L'ultimo incontro è un appuntamento al buio: i primi 8 partecipanti ...

L'incrollabile fiducia di Trae Young : "Il confronto tra me e Doncic sarà come quello tra Magic Johnson e Bird" : Soltanto chi ha la personalità di Trae Young, capace di presentarsi alla cerimonia del draft NBA in pantaloni corti, può sopportare il peso di uno scambio con Luka Doncic. Un'operazione che rischia di ...

AU Optronics svela un nuovo display da 6 - 2 pollici con foro più piccolo di quello di Honor V20 : AU Optronics ha svelato un altro schermo LTPS con foro con diagonale da 6,2 pollici e aspect ratio in 21:9. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo AU Optronics svela un nuovo display da 6,2 pollici con foro più piccolo di quello di Honor V20 proviene da TuttoAndroid.

Billy Corgan live in Italia in estate : tutto quello che c’è da sapere sui concerti : Prezzi dei biglietti compresi The post Billy Corgan live in Italia in estate: tutto quello che c’è da sapere sui concerti appeared first on News Mtv Italia.

Tav - Fico : Muro contro muro? E' quello che vedete... : Roma, 8 mar., askanews, - La spaccatura all'interno del governo tra Lega e Cinque Stelle sulla Tav continua ad essere evidente. È quanto di fatto certifica il presidente della Camera, Roberto Fico, ...

quello che ha scritto Lodo Guenzi non c'entra col razzismo - ma c'entra con lui : ... ha dialogato con chi vedeva nella sua partecipazione a X-Factor l'inaccettabile sdoganamento da parte del mondo 'indie' dei talent televisivi; stavolta però decide di non dialogare, anzi di ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini perde la calma e sbotta con l'ospite in studio : 'quello che dici....' : Durante la puntata di ieri de La vita in diretta la conduttrice Francesca Fialdini ha risposto in modo scortese a una casalinga ospite nel salotto del pomeriggio di Rai1. 'Quello che dici è opinabile '...