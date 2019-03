Le proteste dei governi europei dove la Cina investe molto di più

In Francia settemila persone partecipano alle proteste dei gilet gialli - : Circa sette mila persone partecipano alla protesta dei gilet gialli in tutta la Francia, riferisce la radio France Info, citando il ministero degli Interni del paese. alle 14.00 ora locale in tutto il ...

Liga - stop ai posticipi del lunedì dopo le proteste dei tifosi : Si riaccorciano le giornate e non è un inverno in anticipo, ma la decisione della RFEF, la Federcalcio spagnola, che ha deciso di eliminare dal prossimo anno le partite del lunedì. La decisione è ...

HoloLens : proteste dei dipendenti per l’accordo militare : Una protesta lanciata dai dipendenti Microsoft attacca il colosso per la scelta di firmare un accordo per l’utilizzo di HoloLens in campo militare. Protesta e dettagli La protesta riguarda l’accordo siglato, per il valore di 480 milioni di dollari, tra Microsoft e l’esercito americano. l’accordo siglato nel novembre 2018 stabilisce il supporto di visori per la realtà aumentata per “aumentare la letalità e migliorare l’efficienza di azione”. ...

Il partito di Macron primo nei sondaggi. La maggioranza dei francesi vuole lo stop alle proteste dei gilet gialli : La Republique en Marche, il partito della maggioranza di governo in Francia, non ha ancora designato il suo capolista alle europee ma, con Emmanuel Macron alla sua testa, arriverebbe in prima posizione con il 22% delle preferenze.Lo rivela un sondaggio Harris Interactive per la tv TF1 e il quotidiano Le Figaro. Al secondo posto il Rassemblement National di Marine Le Pen con il 19-20%, mentre la destra dei Republicains è lontana al 12% ...

La popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è tornata ai livelli precedenti l’inizio delle proteste dei “gilet gialli” : Secondo il più recente sondaggio disponibile, la popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è tornata ai livelli precedenti l’inizio delle proteste dei “gilet gialli”, con il 32 per cento dei francesi che pensa che Macron sia un buon presidente. Nel

Ancora proteste dei pastori - formalizzate denunce : Dopo i fascicoli in Procura, la formalizzazione delle prime denunce. Strascichi giudiziari inevitabili per le proteste dei pastori in Sardegna contro il crollo del prezzo della latte di pecora. La Polizia di Nuoro ne ha confermate oltre dieci. E la Procura dello stesso capoluogo e' pronta ad inviare i primi avvisi di garanzia, forse gia' nelle prossime ore ma piu' probabilmente dopo il voto per le Regionali di domani. La tensione e' Ancora alta ...

Durante le proteste dei "gilet gialli" a Parigi arrestate sei persone - : Macron invita "ripensare" la politica agricola comune dell'UE Secondo il canale, a Parigi, Durante le proteste sono state arrestate sei persone, l'azione si svolge in maniera tranquilla. Allo stesso ...

Clima - Kiev : “E’ Mosca a fomentare le proteste dei giovani in Europa” : E’ la Russia a istigare le proteste contro la mancata azione dei governi a tutela dell’ambiente e contro i cambiamenti Climatici inscenate da giovani e giovanissimi in diversi paesi europei, denuncia il ministro degli esteri ucraino, Pavlo Klimkin, dopo che sabato, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, anche la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva lasciato intendere la stessa cosa. Merkel aveva citato le ...

Tregua dei pastori nelle proteste per il latte. Si valuta la proposta del governo : Tre giorni di stop alle manifestazioni da parte dei pastori sardi. Tempo necessario a sondare la base su quanto deciso al tavolo di filiera tenuto dal ministro Centinaio. 72 centesimi al litro per i ...

De Luca ed Emiliano guidano le proteste contro la "secessione dei ricchi". Ma un fronte del Sud ancora non c'è : La tentata "secessione dei ricchi" passa attraverso due parole chiave ed è su queste che rischia di deflagrare lo scontro tra le Regioni del Nord e quelle del Sud: "fabbisogni standard" e "residuo fiscale". Al momento un fronte meridionale ancora non si è formalizzato, ma nel Mezzogiorno l'intensità dei timori, complice anche la poca trasparenza sulla trattativa tra Governo e regioni interessate, è in aumento. I ...

proteste dei pastori sardi - fallito il tavolo in Regione : oggi vertice al Viminale. Salvini : “Avanti ad oltranza per soluzione” : Dopo giorni di Proteste e il fallimento del “tavolo del latte” mercoledì pomeriggio a Cagliari, i pastori sardi si incontreranno oggi alle 15 al Viminale con il vicepremier Matteo Salvini e il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio. “Sarò al ministero a oltranza per trovare una soluzione con tutte le parti interessate: pastori, imprenditori, consorzi, cooperative, industriali. Conto che si torni alla normalità ...

La vittoria del centrodestra in Abruzzo e le proteste dei pastori sardi : L'Abruzzo ha tanto da dirci. Intanto che, piaccia o no ai concorrenti, sempre nel bipolarismo stiamo. E i 5 stelle si confermano nel ruolo di jolly del modo peculiare italiano di confrontare centrodestra e centrosinistra. Nel 2013 il loro risultato servì a non far vincere Bersani, producendo quindi

Salvini dalla parte dei pastori sardi : "Sto con loro". Al via una settimana di proteste : Dopo giorni di proteste con porti presidiati, blocchi stradali, 'assalti' alle aziende casearie e migliaia di litri di latte versati, i pastori sardi lanciano l'ultimatum. "Una soluzione in pochi giorni o bloccheremo i seggi elettorali", avvertono in vista delle elezioni regionali del 24 febbraio. Per un litro di latte prendono circa 60 centesimi: ne chiedono 70 netti, ma pretendono anche una maggiore tutela delle Dop e il controllo delle ...

Condanna confermata per Davide Falcioni di Fanpage.it : documentò le proteste dei No Tav : La corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado per il giornalista di Fanpage.it Davide Falcioni: quattro mesi di reclusione, per aver raccontto una protesta dei No Tav nel 2012. Il 9 aprile scorso era stato Condannato con l'accusa di "concorso in violazione di domicilio". .Continua a leggere