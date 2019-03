Juve-Ajax | l’ultima volta 9 anni fa | ma quante cose sono cambiate…

Champions : sorteggio dice Ajax - Juve insegue il sogno : Storia, blasone, palmares. Sono gli ingredienti che rendono appassionanti gli incroci dei quarti di Champions League partoriti dall'urna di Nyon. La mano di Julio Cesar, indimenticato portiere del "triplete" interista, ha pescato subito la Juventus, consegnandola all'Ajax giovane e talentuoso, "matador" del Real Madrid nel turno precedente. Gia' questa sfida basta a richiamarne altre, epiche. A partire da quelle che hanno visto 'Lanceri' e ...

'Ajax? Serve Juve vista con l'Atletico' : TORINO, 15 MAR - "Sono in forma, pieni di talento, dinamici e hanno eliminato il Real Madrid: basta questo per descrivere l'Ajax". Leonardo Bonucci commenta così il sorteggio per i quarti di finale ...

Juve - bene i precedenti con l'Ajax : nel '96 arrivò l'ultima Champions : Difficilmente poteva andare meglio. Lo hanno pensato i tifosi della Juventus subito dopo l'accoppiamento per i quarti di finale di Champions League sorteggiato dalla Uefa e nello specifico dall'ex ...

Champions League - la Juventus ai quarti pesca l'Ajax ammazza-Real. Se passa - Manchester City o Tottenham : Sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di Champions League. Questo l'esito del sorteggio effettuato a Nyon. La gara di andata si svolgerà fra il 9 e 10 aprile ad Amsterdam, ritorno la settimana successiva (fra il 16 e il 17) all'Allianz Stadium. In caso di passaggio del turno, la Juvent

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax - Bonucci svela : “sfida stimolante! Atletico Madrid? Cristiano Ronaldo alieno” : La Juventus pesca l’Ajax per la sfida dei quarti di Champions League: Bonucci la definisce una sfida stimolante e spera di vivere le stesse emozioni provate nel ritorno contro l’Atletico Madrid Quest’oggi la Juventus ha scoperto quale sarà la squadra da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio, che nel primo turno aveva regalato un proibitivo Atletico Madrid, questa mattina è stato più benevolo: i ...

Ajax-Juventus diffidati e squalificati : suona l'allarme : AJAX JUVENTUS diffidati- Un match da vivere in maniera totale, ma soprattutto con il massimo ottimismo, la Juventus si prepara a fare visita all'Ajax in quella che si annuncia una sfida elettrica ed entusiasmante. Occhio all'allarme diffidati. In casa Juventus rischiano la squalifica solamente Bernardeschi e Matuidi, mentre in casa Ajax, occhio al pericolo giallo

SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE : JuveNTUS-AJAX/ Tabellone e date : Nedved - 'è tosta' : CHAMPIONS LEAGUE, SORTEGGIO dei QUARTI di finale: Juventus contro Ajax. date e Tabellone: le reazioni a caldo di Pavel Nedved.

Juventus - Nedved : “Non temiamo la squalifica di Ronaldo. Sull’Ajax…” : Juventus Nedved – Dopo il sorteggio dei preliminari di Champions che ha visto la Juventus prendere l’Ajax, sono arrivate anche le parole di Pavel Nedved: “Non c’è da essere felici o tristi per chi abbiamo preso, sono sicuro che saranno bellissime partite. L’Ajax ha meritato di poter stare qui facendo fuori il Real Madrid, quindi […] L'articolo Juventus, Nedved: “Non temiamo la squalifica di Ronaldo. ...

Ajax-Juve - ecco le date : TORINO - Ajax-Juventus , gara di andata dei quarti di finale di Champions League , si giocherà ad Amsterdam, alla Cruijff Arena, il 10 aprile. Il ritorno a Torino è previsto il 16 all'Allianz Stadium. ...

L'Ajax è l'avversaria della Juventus dei quarti di Champions League : le cose da sapere : Hanno cancellato Madrid dalla cartina europea della Champions con due imprese, adesso si affrontano ai quarti di finale con il pensiero rivolto proprio a Madrid, sede della finale. La Juventus pesca l'...

Juve - Agnelli : "Ajax grande esempio di politica sportiva" : ... "L'Ajax ha fatto una grandissima scuola e questo è l'esempio principe che anche in un mercato senza risorse economiche, attraverso la politica sportiva, possono esserci società di alto livello ...

Sorteggi Champions League : la Juve becca l'Ajax : Poco fa dall'urna di Nyon sono usciti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League che si giocheranno tra il 9-10 aprile (gare di andata) e il 16-17 aprile (gare di ritorno). Festeggia sicuramente il Liverpool di Klopp che becca quella che, sulla carta, era la squadra più debole di questi quarti di finale, vale a dire il Porto di Sérgio Conceicao, eliminato già lo scorso anno agli ottavi di finale. Interessante è sicuramente il ...

Juventus - Agnelli : 'Ajax un modello - ha fatto scuola' : 'L'Ajax ha fatto scuola, è l'esempio principe che in un mercato senza tante risorse economiche si possono avere squadre di alto livello internazionale'. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ...

Juve - altro balzo in borsa dopo il sorteggio favorevole con l'Ajax : Come riportato dal Corriere dello Sport , il titolo in borsa della Juventus è stato sospeso al rialzo a Piazza Affari dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che ha visto i bianconeri accoppiati con l'Ajax. Il ...