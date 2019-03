Emergenza infortuni per il Napoli | Insigne e Chiriches tre settimane | Diawara di più

ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2019) Bruttissime notizie dal CalcioIl club comunica che “appena rientrati da Salisburgo,si sono sottoposti ad accertamenti”.E gli esiti sono tutt’altro che positivi:ha subìto una elongazione dell’adduttore destro. Per Lorenzo i tempi di recupero sono stimati in 3. Forse giusto in tempo per la doppia sfida con l’Arsenal.Perdistrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra. Anche per lui 3di stop.ha riportato una infrazione dell’osso navicolare del piede destro. Le sue condizioni verranno ricontrollate tra 20 giorni.Tutti e tre salteranno Udinese, Roma e Empoli. Dopodiché si vedrà su qualcuno riuscirà a recuperare per il Genoa e quindi l’Arsenal.L'articoloper iltredi più sembra ...

