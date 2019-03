Divulgare l’opera è difficile Ma ora Wagner non ha più segreti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019)d’arte musicale è notoriamente. Descrivere a parole le sezioni di una partitura nel loro svolgimento temporale esige senso scaltrito della forma, acume interpretativo, dono della sintesi, lessico tecnicamente pertinente ma non per questo impervio. Ci vuole la perizia del musicologo e la brillantezza del giornalista: due qualità che Giorgio Pestelli, professore emerito dell’Università di Torino e critico musicale de La Stampa, possiede al massimo grado. Con L’Anello di, un libriccino di 250 pagine pubblicato da Donzelli a fine 2018, racconta con stile amabile e spedito L’anello del Nibelungo, la gigantesca tetralogia del musicista tedesco. Concepito e composto tra il 1848 e il 1876, l’immane dramma musicale si rifà alla mitologia germanica e si articola in quattro opere che fanno serata: L’oro del Reno, La Walkiria, Sigfrido, Il crepuscolo degli dei. ...