Calcio: Cagliari batte Fiorentina 2-1

Fondamentale vittoria salvezza per il: nell'anticipo del 28° turno, supera 2-1 lache subisce un duro colpo nella corsa all'Europa. Dopo un avvio di studio, la partita si anima al 26' con una gran parata di Terracciano su un siluro di Cacciatore; c'è il brivido viola al 37' con Cragno che salva su Mirallas.Micidiale ripresa dei sardi,a picco: al 52', sblocca Joao Pedro in spaccata; al 66' raddoppia Ceppitelli di testa. Reazione tardiva dei viola: Chiesa va a segno in contropiede, ma è ormai l'88'.(Di venerdì 15 marzo 2019)

