Parto record in Kenya: a 28 anni, dopo 4 figli, dà alla luce altri 5 gemelli (Di giovedì 14 marzo 2019) Evelyn Namukhula è una giovane di ventotto anni che ha già avuto ben nove figli. Gli ultimi cinque nati mercoledì al Kakamega General Hospital, in Kenya. “Sono felice e grata a Dio per avermi dato questi cinque bambini. Ora ho nove figli perché ne ho altri quattro a casa con il mio primogenito che ha 10 anni”, ha detto la signora aggiungendo che durante la gravidanza le avevano detto che aspettava tre gemelli.



