Morte Charlie Whiting – La Formula Uno omaggia lo storico race director | i messaggi di

(Di giovedì 14 marzo 2019) Da Verstappen ad Hamilton: laUno, morto nelle prime ore di questa mattina a causa di un’embolia polmonare Laimprovvisa diha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati del motorsport. Ildel campionato mondiale diUno, al via tra tre giorni in Australia, è deceduto a causa di un’embolia polmonare a soli 66 anni nelle prime ore della mattina. La FIA ne ha comunicato la scomparsa attraverso un comunicato ufficiale, che ha dato il via aidi cordoglio per ladisui social. La Ferrari, ma non solo, si è unita pubblicamente al dolore della famiglia del britannico. Tra i piloti adresui social anche Max Verstappen e Lewis Hamilton. Scorri la gallery più su per leggere tutti idi cordoglio per ladeldi F1.LEGGI ANCHE ...

