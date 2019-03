Zidane torna al Real Madrid con un contratto da nababbo | ecco quanto guadagnerà Zinedine

Zidane torna al Real - contratto fino a 30 giugno 2022 : E' ufficiale il ritorno al Real Madrid di Zinedine Zidane. Per il tecnico francese contratto fino al 30 giugno 2022. Un ritorno clamoroso a nove mesi e mezzo dal sorprendente annuncio delle dimissioni, cinque giorni dopo la storica conquista della terza Champions League consecutiva. Come aveva anticipato in mattinata la stampa spagnola, il presidente delle merengues, Florentino Perez, ha incontrato il consiglio di amministrazione e ha deciso di ...

Real Madrid - le condizioni 'imposte' da Zidane per tornare : Quella cifra potrebbe essere stanziata dunque per il giovane francese campione del mondo. Sembra ormai scontato l'addio di Karim Benzema , con un'idea nemmeno tanto pazza di un ritorno al Lione dove ...

Real Madrid - Zidane ha chiesto garanzie dal mercato per tornare : Florentino Perez prepara i botti : Zinedine Zidane ha avuto garanzie dal Real Madrid in merito ai colpi da mettere a segno in estate per rafforzare la squadra dopo il flop in questa annata Il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid cambia le strategie di mercato dei ‘blancos’ a caccia di un rilancio dopo l’eliminazione in Champions League e che vedono l’obiettivo Liga ormai un lontano miraggio con il Barcellona scappato a +12 punti ...

Real Madrid - Zidane carica l’ambiente : “Ora sono tornato a casa” : Real Madrid Zidane – Dopo mesi di agonia per i tifosi del Real Madrid che, tra Lopetegui e Solari, hanno visto i propri beniamini pluricampioni d’Europa sprofondare in Liga e in Champions League, adesso forse potranno vedere un cambiamento. Eh si, perché il ritorno di Zidane apre nuovi scenari interessanti per il futuro dei blancos. […] L'articolo Real Madrid, Zidane carica l’ambiente: “Ora sono tornato a ...

Meglio il Real della Juve : ecco perché Zidane ha deciso di tornare a Madrid : Aveva lasciato il Real Madrid all'apice del calcio europeo dopo aver messo tre Champions League in bacheca e ora torna con una squadra a pezzi e un ambiente gonfio di rabbia. Zinedine Zidane riparte ...

Zidane ritorna al Real - la Juventus dovrà pensare ad altri eventuali sostituti di Allegri : Il Real Madrid ha ufficializzato l'esonero di Santiago Solari, scegliendo come successore colui che lasciò la panchina esattamente 10 mesi fa, ovvero Zinedine Zidane. Al tecnico francese, capace di vincere le ultime 3 Champions, è stato offerto un contratto fino al 30 giugno 2022. "Felice di tornare a casa, non potevo dire di no a Florentino" ha dichiarato nella sua prima conferenza da 'figliol prodigo'. Ricostruire una squadra dopo una stagione ...

Zidane si ripresenta : “Volevo tornare qui. Ronaldo al Real a giugno? Non è il momento di parlarne” : Conferenza di presentazione del neo-allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. Per il francese si tratta di un ritorno sulla panchina dei “Galacticos”. Il tecnico è stato accolto dal presidente Florentino Perez in questo modo: ” Torna a Madrid il miglior allenatore del mondo. Sull’attuale situazione in cui versa il suo club, aggiunge: “Stiamo attraversando un momento molto difficile, siamo consapevoli del ...

Real Madrid - Zidane : «Felice di tornare a casa. Ronaldo? Non è un tema da discutere» : Madrid - Zinedine Zidane è tornato al Real Madrid . Il francese aveva lasciato i blancos la scorsa estate dopo aver vinto tre Champions League di fila e, ad appena dieci mesi dal suo addio, ha deciso ...

Real : Zidane - felice di tornare a casa : ANSA, - ROMA, 11 MAR - ''E' un giorno speciale per tutti, sono molto felice di tornare a casa e sono felice di ricominciare a lavorare''. Zinedine Zidane comincia così la sua prima conferenza stampa ...

Zidane torna al Real Madrid : 284 giorni è durata la lontananza tra Zinedine Zidane e la panchina del Real Madrid. L'ex asso juventino torna a guidare le merengues, che hanno scelto il secondo (per ora) allenatore più vincente della storia della società (con nove titoli in meno di tre stagioni è dietro solo a Miguel Munoz, ma già davanti a Molowny e Del Bosque) per aprire un nuovo ciclo. Zidane, che qualche settimana fa era dato vicino alla ...

Il Real ufficializza : 'Torna Zidane'. E Guardiola spegne le voci : 'Resto al City' : Zinedine Zidane è tornato ad essere l'allenatore del Real Madrid : lo ufficializza il club spagnolo, precisando che il tecnico che si era dimesso il 31 maggio dello scorso anno ha firmato un contratto ...

