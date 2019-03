Quando Berlusconi disse | i cinesi di Mao bollivano i bambini

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) "Ho sempre detto che i comunisti mangiavano i. Ma idi Mao facevano di più: liper concimare i campi. Una cosa orribile".La battuta calò sulla folla osannante come un manto di gelo: i boati di giubilo si fermarono e non restò che il silenzio. Anche ai fan più deliranti dell'allora leader indiscusso del centrodestra, nonché premier italiano eletto a larghissima maggioranza, le parole di Silviosembrarono quasi incredibili per un presidente del consiglio.Ma non fu che un momento. I cori da stadio ripresero presto: d'altronde la Cina come prototipo del nemico italico numero uno era pane quotidiano del centrodestra nel lontano 2006. Elo sapeva benissimo.Purtroppo lo sapevano anche all'Istituto per il commercio estero, dove il silenzio durò un po' di più."Itacciono - confessarono ...

