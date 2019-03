May ancora sconfitta su Brexit | parlamento boccia intesa con Ue E ora Londra naviga a

ilfogliettone

(Di mercoledì 13 marzo 2019) I deputati britannici hannoto a grande maggioranza per la seconda volta l'accordo stretto dalla premier Theresa May con la Ue sulla, gettando il Regno unito nella più grande incertezza a soli 17 giorni dalla data prevista per il divorzio. Nonostante l'appello roco di May alla Camera dei Comuni a sostenere l', o correre il rischio di un'uscita caotica dalla Ue o, peggio, di una non-uscita, i deputati l'hanno sepolta con una valanga di no, 391 contro 242 sì. Il margine è inferiore allastorica per 230 voti che May aveva dovuto incassare sullo stesso testo a gennaio, ma le modifiche dell'ultima ora concordate ieri con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker non sono bastare a spostare gli equilibri alla Camera dei Comuni.I prossimi giorni si preannunciano caotici e imprevedibili: domani alle 20 i deputati dovranno votare ...

