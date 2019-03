Lazio | per la Champions serve l' effetto Olimpico e i gol di Milinkovic e Alberto

Si raffredda l'infLazione Usa - buona notizia per la borsa? : ... potrebbero sostenere gli utili delle aziende anche nei prossimi trimestri e rilanciare il mercato azionario che invece gia' a fine 2018 aveva iniziato a scontare il rallentamento dell'economia, ...

Tutti i piani coinvolti dalle rimoduLazioni Vodafone di luglio e magro contentino per i clienti : Torniamo a parlare delle rimodulazioni Vodafone in vigore dal prossimo 7 luglio 2019. Dopo la comunicazione ufficiale di Vodafone, nella giornata di ieri, non è stato possibile fare a meno di avvisare i clienti di linea fissa del vettore della modifica unilaterale del contratto che porterà con se un aumento della spesa mensile di 2.99 euro. Quest'oggi, grazie anche all'approfondimento riportato da MondoMobileweb, possiamo riportare l'elenco ...

All’IFOM di Milano “Il Codice del Cancro” - un’instalLazione Sound & Vision per spiegare la connessione tra Data Science - big data e ricerca : “Uno, nessuno e centomila. Non è il famoso romanzo di Pirandello ma la più temuta tra le malattie: il CANCRO. Patologia criptica, con tante sfaccettature e un Codice segreto che solo in parte siamo in grado di decifrare.” Recita così la voce-guida dell’installazione immersiva “IL Codice DEL Cancro”, un viaggio tra immagini e musica che conduce il visitatore in un viaggio esplorativo per scoprire come la data Science applicata all’analisi ...

Meteo Lazio : basse temperature sulle strade regionali - attivi spazzaneve e spargisale : Astral Infomobilità rende noto che si registrano “temperature tra -3°C E 0°C sulle strade regionali 666 di Sora e 509 di Forca d’Acero. Sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa.“ L'articolo Meteo Lazio: basse temperature sulle strade regionali, attivi spazzaneve e spargisale sembra essere il primo su Meteo Web.

Neuromed punto di riferimento per la ricerca trasLazionale : L’Irccs Neuromed si conferma tra i principali punti di riferimento per la ricerca traslazionale, quella che dai laboratori può raggiungere rapidamente i pazienti per migliorare prevenzione, diagnosi e cura. Sono infatti ben otto i progetti selezionati dal Ministero della Salute, per un totale di oltre 2.600.000 euro di finanziamento. Le proposte Neuromed hanno dovuto superare una difficile fase di selezione, che ha visto revisori scientifici ...

Pensioni ultime notizie : simuLazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Legge 104 articolo 3 comma 3 : permessi e agevoLazioni - quali sono : Legge 104 articolo 3 comma 3: permessi e agevolazioni, quali sono permessi articolo 3 comma 3, la Legge 104 I titolari di Legge 104 hanno diritto a permessi e agevolazioni in base alla condizione di gravità del proprio handicap. Facendo riferimento all’articolo 3 comma 3 della suddetta Legge, quali sono i benefici previsti? Prima di andare a scoprirlo, bisogna ricordare cosa dice il testo. Bonus bollette: le agevolazioni per invalidi. Il ...

Partecipazione in sanità - Cittadinanzattiva : una risorsa per il Lazio : 'Eppure', sottolinea Cittadinanzattiva, 'sappiamo che la Partecipazione è alla base di una buona politica. Quando il Lazio ha costituito nel 2011 la Commissione di vigilanza sul sistema emodialisi, ...

Smart City : emergenze in città? Per le segnaLazioni basta un’app : Nel Centro ricerche ENEA di Portici è stata messa a punto un’applicazione che permette ai cittadini di segnalare ad un sistema informativo centralizzato emergenze riguardanti incendi, incidenti, atti vandalici, illuminazione pubblica, reti stradali e idriche, segnaletica, cartellonistica, rifiuti, e pericoli generici. L’app per Smartphone e tablet sarà scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo attraverso un link pubblicato sul sito del ...

Lazio - Lotito elogia De Rossi e per la Champions non fa drammi : “Non è la sopravvivenza di un essere umano” : A margine della presentazione della campagna ‘No Bulli’ promossa dalla Regione Lazio contro bullismo e cyberbullismo presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, il Presidente dei biancocelesti Claudio Lotito ha affrontato alcuni argomenti in merito al momento attuale della sua squadra. In primis, però, mette in risalto l’eleganza e la gentilezza di De Rossi dopo il derby: “Ho apprezzato il ...

Autostrade : riaperta la circoLazione in direzione sud dell’A2 del Mediterraneo ma solo per mezzi leggeri : La circolazione in direzione sud sull’autostrada A2 “del Mediterraneo” è stata riaperta ma esclusivamente per mezzi leggeri. A seguito del ribaltamento dovuto alle raffiche di vento di stamani di alcuni mezzi pesanti, il tratto era stato chiuso al traffico di tutti i veicoli. Rimane invece il blocco alla circolazione per il tratto in direzione nord tra gli svincoli di Frascineto e Morano Calabro. I veicoli leggeri in transito ...

Quota 100 : 86.000 istanze presentate - proposte agevoLazioni per le madri : Ultime notizie in tema pensioni su Q100 e opzione donna. Quota 100 è un regime sperimentale introdotto dall'esecutivo giallo verde e in vigore per il triennio 2019-2021. Possono accedervi i lavoratori di ambo i sessi con almeno 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contribuzione effettiva. Tale riforma del sistema pensioni è stata studiata per consentire a chi ha versato un numero ragguardevole di contributi di essere collocato a riposo; altro ...

Ancora rimoduLazioni Vodafone dal 7 luglio 2019 - il lupo perde il pelo ma non il vizio : Nuove rimodulazioni Vodafone in arrivo: i clienti sono avvisati. L'operatore rosso non perde il vizio di effettuare delle modifiche unilaterali dei contratti già in essere e per la prossima estate è previsto un nuovo rincaro dei costi di alcuni servizi erogati. La notizia è ufficiale in tutto e per tutto e appena diramata attraverso la sezione del sito dell'operatore Vodafone Informa. Coinvolti, in questo caso particolare, i clienti di linea ...