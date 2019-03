Ildell'dell'Airlines precipitato domenica scorsa aveva "problemi di controllo del volo" poco prima dello schianto fatale. Lo ha affermato l'amministratore delegato della compagnia aerea. Una conversazione registrata con i controllori del trafficoha svelato nei dettagli i momenti finali del volo: "Aveva difficoltà nel controllo dell'e ha chiesto di rientrare alla base", ha spiegato, L'autorizzazione è arrivata però quando l'è scomparso dagli schermi radar.(Di mercoledì 13 marzo 2019)

NotizieIN : Ethiopian: pilota non controllava aereo - TelevideoRai101 : Ethiopian: pilota non controllava aereo - paoloigna1 : Enac: «Forse il pilota della Ethiopian non conosceva la nuova procedura di sicurezza diffusa dalla Boeing» - Open -