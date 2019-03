Calenda | Continuare a dire ' non vi preoccupate | nel futuro sarà tutto meraviglioso'

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) "Renzi deve decidere cosa vuole. Per esempio, se vuole fondare un suo partito: lo farà dopo le Europee. Ma siamo molto diversi, in questo. Lui rimane nella logica di una politica che interviene poco e si ritaglia un compito molto... motivazionale. Io, esattamente l'opposto Voglio un'azione molto meno evocativa: noi dobbiamo dare diritto di cittadinanza alla paura, e dobbiamo intervenire contro le disuguaglianze. Lui ha in mente una versione della Terza via 'blairiana' riveduta e corretta, io un riformismo nuovo.da costruire", "io sono più moderno. Il mondo non è diventato piatto, l'Apocalisse non è arrivata, ma per la prima volta l'uomo potrebbe essere 'agito' dalle macchine, invece di agirle. Il lavoro cambierà e alcuni lavori finiranno. La crisi aumenterà l'insicurezza". Lo afferma l'ex ministro Carloin una intervista a ...

