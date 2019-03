Armi | l’appello di 110 scienziati italiani | “Fermate i robot killer”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Ieri a Roma 110 ricercatori, di cui molti esperti in informatica e discipline ad essa annesse, hanno fatto un appello per la messa al bando dei sistemi di arma letale autonomi dette anche ‘Laws‘, dall’acronimo inglese, o ‘killers‘. La notizia è stata diffusa in una nota dalla Rete Italiana per il Disarmo e si colloca nell’ambito della campagna internazionale ‘Stop Killers’.“Lo sviluppo delleautonome – si legge nell’appello – costituisce una grave minaccia per il rispetto delle leggi umanitarie in guerra; può interrompere la catena di comando e controllo, la quale consente di individuare i soggetti responsabili per eventuali crimini di guerra; dà a delle macchine la possibilità di decidere della vita o della morte di un essere umano”. Inoltre, prosegue il testo, l’uso di ...

