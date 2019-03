Redmi Note 7 ufficiale in Italia | a questi prezzi non ci sono rivali

Xiaomi Redmi Note 6 Pro riceve Android 9 Pie con la nuova MIUI 10 Global Beta : Dopo una fase di Beta privata Xiaomi ha iniziato il rollout di Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro, insieme alla nuova Global Beta. L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro riceve Android 9 Pie con la nuova MIUI 10 Global Beta proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 7 : prezzo - recensione e uscita in Italia. La presentazione : Xiaomi Redmi Note 7: prezzo, recensione e uscita in Italia. La presentazione prezzo Redmi Note 7 Importanti novità per quanto riguarda il mercato degli smartphone. Un nuovo dispositivo sta per arrivare in Italia. Si tratta del device Xiaomi Redmi Note 7. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi in Spagna a Madrid. Ovviamente il dispositivo cinese era già noto in patria. In Italia arriverà il 12 marzo. Ecco cosa dobbiamo tenere in ...

Redmi 7 potrebbe essere presentato il 18 marzo con Redmi 7 Note Pro : Il Vice Presidente di Xiaomi Group ha dichiarato che con Redmi Note 7 Pro sarà annunciato un altro smartphone e potrebbe essere Redmi 7

MIUI 10 Global Beta 9.3.7 porta la modalità a 48 megapixel su Xiaomi Mi 9/9SE e Redmi Note 7 : Con la nuova release di MIUI 10 Global Beta, arrivata alla versione 9.3.7, arriva una modalità a 48 megapixel per Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE e Redmi Note 7.

Niente NFC per Redmi Note 7 Pro - che però ha una protezione idrorepellente P2i : Redmi conferma l'assenza del NFC su Redmi Note 7 Pro, che però può contare su una protezione ai liquidi realizzata da P2i.

Redmi Note 7 è già disponibile su Amazon Italia a 264 - 90 euro : Se non volete attendere l'arrivo di Redmi Note 7 in Italia, previsto per la prossima settimana, potete acquistarlo su Amazon Germania un ottimo prezzo.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro a 167€ con questo coupon : è un best buy! : Quando abbiamo recensito lo Xiaomi RedMi Note 6 Pro siamo rimasti piacevolmente colpiti dal suo rapporto qualità / prezzo e dall'affidabilità che, ancora una volta, Xiaomi riesce a garantire nella fascia media degli smartphone.

Primi benchmark per la piattaforma Snapdragon 675 di Redmi Note 7 Pro : Dopo aver visto i Primi sample fotografici di Redmi Note 7 Pro, scopriamo le prestazioni offerte dalla piattaforma Snapdragon 675 realizzata a 11 nanometri.

Come scatta Redmi Note 7 Pro? Ecco i primi sample fotografici : Siete curiosi di scoprire la qualità fotografica si Redmi Note 7 Pro? Ecco i primi sample fotografici provenienti dall'India, in varie modalità.

Redmi Note 7 è stata la scelta d'acquisto in assoluto migliore di febbraio 2019 - secondo AnTuTu : AnTuTu ha pubblicato una serie di classifiche sulle quali svettano gli smartphone dal miglior rapporto qualità prezzo disponibili in Cina a febbraio 2019

Redmi Note 7 nella variante 6 GB-128 GB è in arrivo in Cina : Redmi Note 7 verrà presto lanciato sul mercato cinese in una nuova variante dotata di ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Redmi Note 7 arriva in Spagna a partire da 149 euro - insieme a un set di sensori intelligenti : Redmi Note 7 è ufficialmente disponibile in Spagna e i prezzi sono da paura. Si parte da 149 euro per il modello base, solo per i più veloci però.

Redmi Note 7 arriverà in Italia il 12 marzo - con la fotocamera da 48 megapixel : Sarà presentata il prossimo 12 marzo la versione per il mercato Italiano di Redmi Note 7, che a quanto pare sarà differente dalla versione indiana.