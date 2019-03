Planet or Plastic | Marco Mengoni testimonial della campagna per salvare i mari

tvzap.kataweb

(Di martedì 12 marzo 2019) Arriva in Italiaor?, lainternazionale promossa da National Geographic per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale causata dal crescente impiego dellehe monouso e l’ambasciatore italiano sarà. Da sempre attento ai temi dell’ambiente,per la release del suo ultimo album ATLANTICO (già disco di platino con 40 milioni di stream) ha voluto una tre giorni di eventi a Milano ideati e realizzati in collaborazione con National Geographic, volendo quindi puntare un faro sulle emergenze ambientali del nostro pianeta.I numeri sono allarmanti. Sono oltre 5mila miliardi i pezzi dia che galleggiano negli oceani. Un vero e proprio mostro che sta compromettendo la salute dei nostri. L’obiettivo dior? è fermare una tendenza che sta gradualmente soffocando il nostro pianeta. Un fenomeno che è ...

