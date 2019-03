Nuova Suzuki Katana | la prova in Giappone

MotoGP - Suzuki presenta la Nuova moto con la quale Mir e Rins correranno nel 2019 : ... era presente la squadra al gran completo a partire dalla nuova coppia di piloti formata dal confermato Alex Rins e il nuovo arrivato, Joan Mir , campione del mondo 2017 in moto3 e Rookie of the Year ...

VIDEO MotoGP 2019 - presentata la Nuova Suzuki : Rins e Mir vogliono insidiare Honda e Ducati : Oggi è stata ufficialmente presentata la nuova Suzuki GSX-RR che disputerà il Mondiale MotoGP 2019, Alex Rins e Joan Mir guideranno la creatura giapponese che cercherà di fare un salto di qualità per provare a insidiare le big Honda, Ducati e Yamaha in alcuni appuntamenti. Nella passata stagione la Suzuki ha conquistato nove podi (cinque con Rins e quattro con Andrea Iannone), la nuova moto è un’evoluzione di quella della passata stagione ...

