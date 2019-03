Google Home Mini è in regalo per gli abbonati a Google One

Google Assistant lancia la conversazione continua su Google Home e tutti gli smart display negli USA : Google ha confermato che la conversazione continua sarà presto disponibile su tutti gli smart display. Lo stato di ascolto attivo è indicato dall'icona di Google Assistant nell'angolo in alto a sinistra dello schermo con il logo che appare mentre viene emessa una risposta, ma passa ai quattro punti colorati rimanendo in attesa e alle onde vocali se gli utenti continuano la conversazione. L'articolo Google Assistant lancia la conversazione ...

Unieuro propone l’abbinata Google Home Mini-Philips Hue Starter kit E27 a 89 - 90 euro : Unieuro propone Google Home Mini e Philips Hue Starter kit E27 in un unico pacchetto dal costo di 89,90 euro: l'offerta è inclusa nell'ultimo volantino ed è valida fino al 21 marzo 2019. L'articolo Unieuro propone l’abbinata Google Home Mini-Philips Hue Starter kit E27 a 89,90 euro proviene da TuttoAndroid.

Le chiamate audio di Google Duo sono in arrivo per gli altoparlanti Google Home : Mentre stava installando un dispositivo Google Home Mini, un utente ha notato la schermata che conferma il supporto per le chiamate audio di Google Duo per lo speaker intelligente. Il comando vocale da utilizzare per attivare la feature sarebbe "Duo chiamata audio Speaker X". Un tocco breve risponderà alla chiamata, mentre un tocco prolungato la rifiuterà. L'articolo Le chiamate audio di Google Duo sono in arrivo per gli altoparlanti Google ...

LG punta su Google Home e Amazon Alexa per rendere le case sempre più smart con i suoi elettrodomestici : LG ha annunciato che nel corso del 2019 aumenterà in modo deciso il quantitativo di elettrodomestici smart abilitati al riconoscimento vocale L'articolo LG punta su Google Home e Amazon Alexa per rendere le case sempre più smart con i suoi elettrodomestici proviene da TuttoAndroid.

L’app Google Home permette ora di cambiare il colore delle luci smart : L'app Google Home si aggiorna alla versione 2.9 e permette finalmente di cambiare il colore delle luci smart associate, ammesso che queste supportino la funzione. L'articolo L’app Google Home permette ora di cambiare il colore delle luci smart proviene da TuttoAndroid.

Euronics regala Google Home - Chromecast 4K e 12 mesi di Infinity sull’acquisto di un TV OLED : Euronics regala Google Home, Chromecast 4K e 12 mesi di Infinity sull'acquisto di un TV OLED tra i modelli che sono stati selezionati. Interessante, no? L'articolo Euronics regala Google Home, Chromecast 4K e 12 mesi di Infinity sull’acquisto di un TV OLED proviene da TuttoAndroid.

Apple Music è in arrivo per Google Home e i dispositivi compatibili con Google Assistant : La prossima funzionalità in arrivo da Google dovrebbe essere l'integrazione di Apple Music per Google Home e altri dispositivi compatibili con Google Assistant, seguendo le orme di Amazon Alexa. Appena la funzionalità verrà lanciata, sarà possibile utilizzare i comandi vocali di Google Assistant per riprodurre in streaming brani, playlist e il resto della Musica da Apple Music, inclusa la riproduzione su Google Home e altri altoparlanti di ...

Google Home 2.9 prepara il supporto per Smart Clock e aggiunge il controllo del colore per le luci : L'ultima versione del client di Google Home introduce il supporto per modificare il colore delle luci intelligenti direttamente dall'app, opzione che era in precedenza limitata agli Smart Display, e prepara anche il supporto per Smart Clocks. Altre modifiche riguardano il canale di notifica di Google Home sui dispositivi Android 8.0 Oreo e versioni successive e la possibilità di invitare un membro tramite l'interfaccia dell'app. L'articolo ...

Xiaomi presenta XiaoAI Touchscreen - un rivale di Google Home Hub : Nel corso dell'evento in cui sono stati presentati i nuovi flagship Xiaomi, il produttore cinese ha annunciato anche XiaoAI Touchscreen, un rivale di Google Home Hub. L'articolo Xiaomi presenta XiaoAI Touchscreen, un rivale di Google Home Hub proviene da TuttoAndroid.

Ben 5 SONOFF Wifi Switch a soli 27€ per voi (funziona con Alex e Google Home) : Ora che la domotica è sempre più parte integrante della nostra vita è anche iniziata la caccia all’offerta del momento per accaparrarsi prodotti indispensabili a prezzi accessibili. E oggi abbiamo proprio una promozione che potrebbe leggi di più...

NVIDIA SHIELD TV si traveste da Google Home con la nuova integrazione di Google Assistant : Finalmente anche in Italia NVIDIA SHIELD TV riceve l'integrazione con Google Assistant e si trasforma a tutti gli effetti in un Google Home. L'articolo NVIDIA SHIELD TV si traveste da Google Home con la nuova integrazione di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Un 2019 ricco di Made by Google : in arrivo Pixel Watch - un nuovo Google Home - un Pixel economico e altro : Nikkei, un celebre quotidiano nipponico, ha appena diffuso un rapporto grazie alla quale sono stati accennati alcuni progetti “Made by Google” che vedranno la luce nel 2019. In gran parte, questi prodotti erano già stati anticipati grazie a precedenti fughe di notizie ma non avevamo ancora nulla di ufficiale. I Pixel economici Quelli che potrebbero […] L'articolo Un 2019 ricco di Made by Google: in arrivo Pixel Watch, un nuovo ...

La scorciatoia per Google Assistant è visibile anche nella homepage Google su dispositivi mobili : nella homepage di Google, sui dispositivi mobili, è ora visibile una scorciatoia per accedere più rapidamente a Google Assistant. L'articolo La scorciatoia per Google Assistant è visibile anche nella homepage Google su dispositivi mobili proviene da TuttoAndroid.

Android TV aggiorna la schermata home con angoli arrotondati e Google Sans : La schermata home di Android TV sta iniziando a ricevere un piccolo aggiornamento grafico sotto forma di angoli arrotondati e del font Google Sans. L'articolo Android TV aggiorna la schermata home con angoli arrotondati e Google Sans proviene da TuttoAndroid.