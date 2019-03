Dormire fa bene alla salute del cuore | ecco perchè

8 consigli per Dormire bene ogni notte : È importante non trascurare le ore di sonno e porre la giusta attenzione ad un momento utile per rigenerarsi ed affrontare la giornata con la giusta dose di energia.

Bimbi in arrivo? Contate di non Dormire bene per i prossimi 6 anni : Mettere su famiglia non è affatto semplice. E la speranza dei neo-genitori è sempre la stessa: riuscire a dormire indisturbati almeno qualche ora a notte. E se la cattiva notizia è che questo realisticamente non potrà mai accadere nei primi mesi dalla nascita di un figlio, noti per essere i più difficili e impegnativi, i genitori dovrebbero comunque mettersi l’anima in pace e armarsi di buona pazienza: secondo un nuovo studio dei ...

Dormire bene protegge il cuore - il motivo è nelle ossa : Se Dormire bene giova alla salute del cuore, il merito potrebbe essere di un inedito meccanismo molecolare che collega cervello, midollo osseo e vasi sanguigni. Esperimenti condotti sui topi ...

Dormire bene attraverso le giuste posizioni e l’utilizzo di un buon materasso : Quante volte nel corso della nostra vita abbiamo sentito la famosa frase “Stai dritto con la schiena altrimenti avrai problemi

Ecco nemuri - il gene che regola il bisogno di Dormire quando non stiamo bene : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Dormire bene è importante per avere un cuore sano : il numero “critico” è il 6 : Una ricerca condotta al Centro studi cardiovascolari di Madrid, pubblicata sul Journal dell’American college of cardiology, ha osservato un aumento dei rischi cardiovascolari per chi dorme poco tempo o con poca regolarità. Lo studio si fonda sull’analisi dei dati relativi a 4mila persone sane senza alcuna precedente storia di cardiopatie. I partecipanti – età media 46 anni – hanno indossato un ...