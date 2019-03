Dal clima ai rifiuti | tutte le sfide ambientali delle piccole isole

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019)che scompaiono,contese,che garantiscono l’accesso esclusivo a preziose risorse naturali. Se ne parlerà domani all’Università di Milano-Bicocca (Auditorium G. Martinotti, edificio U12) nel convegno “e problemi globali tra testimonianze, geografia umana e diritto internazionale”, a partire dal punto di vista degli esperti di diritto internazionale del mare. I cambiamentitici e l’innalzamento del livello mare sono tra le maggiori minacce per questi piccoli territori e, insieme ai problemi della gestione deie del sovrappopolamento, rappresentanovere e proprie emergenze. Lesaranno affrontate grazie alla presenza di esperti in geografia umana. L’incontro sarà l’occasione anche per conoscere curiosità storiche legate a questi territori: dal caso dell’isola misteriosa di Clipperton, ...

Agenzia_Ansa : #Clima #caldo secondo una ricerca del #Cnr in Italia dal 1981 sono più frequenti i picchi di calore. Meno il recor… - loconosci : Bengalese VS. Nord Africano. Scommetto che comunque la colpa sarà del 'clima d'odio' promosso dal ministro degli in… - loconosci : @AlbertoBagnai Ora dovranno scegliere tra il difendere il migrante A dal migrante B....e finiranno per dare colpa a… -