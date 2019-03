Brexit | in extremis a Strasburgo May strappa altre garanzie dalla Ue | domani test

huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019) Se l'avrà scampata, lo dirà solo il voto disera a Westminster. Certo è che Theresa May ha voluto tentare il tutto per tutto fino all'ultimo. Stasera si è presentata al Parlamento europeo diper incontrare ancora il capo negoziatore dell'Ue sullaMichel Barnier e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, che è già qui in occasione della plenaria del Parlamento. E' quasi mezzanotte quando May e Juncker si presentano in sala stampa, per annunciare, dopo oltre due ore di faccia a faccia, che hanno raggiunto un ulteriore accordo sul cosiddetto 'backstop', il meccanismo voluto da Bruxelles e teso a garantire confini liquidi tra Irlanda e Irlanda del nord. Se scatta, non sarà a vita.sera la parola tornerà lì a Westminster: prendere o lasciare, "non ci sarà una terza ...

