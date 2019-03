Arrow 7 mostra il lato oscuro di Emiko e debutta su Premium Action in Italia il 12 marzo

optimaitalia

(Di martedì 12 marzo 2019)Doppio evento oggi per il pubblicono amante di7. Da una parte ci sono coloro che amano darsi allo streaming e oggi vedranno l'episodio numero 15 andato in onda negli Usa qualche ora fa, mentre dall'altra ci sono coloro che hanno atteso il debuttono della serie e da questa sera saranno accontentati.Proprio oggi, 127 debutterà susu Mediaset e Sky con il primo episodio in cui Oliver sarà portato in carcere dopo la morte di Lance e per via del patto che ha stretto all'insaputa di tutti con la polizia. Inizierà oggi per il pubblicono un lungo percorso in cui Oliver rimarrà in carcere cercando di sopravvivere ma, soprattutto, arrivando a Diaz, e in cui Felicity rischierà davvero di cedere al suoper cercare di salvarlo.Intanto, negli Usa è arrivato il momento di andare avanti e osservare il Teamalle prese ...

motorionline : Mercedes ha presentato al Salone di Ginevra la Mercedes EQ Silver Arrow 01, monoposto con cui la casa di Stoccarda… -