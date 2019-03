Torino | ex Moi | al via sgombero seconda palazzina

Torino - sgomberata la palazzina blu dell’Ex Moi : Dopo lo sgombero nei mesi scorsi degli scantinati e della palazzina arancione è stata effettuata la stessa operazione, con modalità "dolci", per la palazzina blu, dove vivevano 173 persone.Continua a leggere

Giovanni Kean : 'Preferisco che Moise rimanga a Torino ad allenarsi con Ronaldo e Dybala' : Ieri sera la Juventus ha vinto la gara contro l'Udinese per 4-1. Ad aprire le marcature con una doppietta è stato il giovanissimo Moise Kean. Dell'ottima performance dell'attaccante classe 2000 ha parlato il fratello Giovanni, intervistato da TuttoJuve.com. La performance e l'amicizia con Pjanic Il fratello di Kean ha dichiarato che il centravanti si è preparato attentamente per tutta la settimana e che si è allenato molto bene, e ciò ha ...

Omicidio ex Moi Torino - convalida arresto : ANSA, - Torino, 25 GEN - Resta in carcere Michael Umoh Onoshorere, il nigeriano di 23 anni arrestato a Rieti per l'Omicidio dell'ex Moi di Torino. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha ...

Torino - fiaccolata di Fratelli d'Italia per lo sgombero immediato dell'ex Moi : Una fiaccolata per chiedere lo sgombero immediato dell'ex Moi di Torino, l'area che fu destinata al villaggio olimpico nel 2006. In piazza Fratelli d'Italia: 'Salvini ascolti i suoi fedeli alleati del ...

Resta alta la tensione per gli sgomberi al Moi di Torino : Lontana una soluzione per l'ex villaggio olimpico diventato rifugio della disperazione, palazzine occupate dal ameno 80 persone, molti migranti e una difficoltà cronica nel garantire la legalità. L'...

Torino. Nigeriano ucciso nei locali dell’ex Moi : Delitto a Torino. Un cittadino Nigeriano è stato ucciso nei locali dell’ex Moi, mercato ortofrutticolo trasformato in villaggio olimpico nel

Torino - migrante ucciso nell'ex Moi : 18.48 Un migrante è stato ucciso a Torino,nei locali dell'ex mercato ortofrutticolo e poi villaggio olimpico nel 2006 occupato da alcuni extracomunitari. La vittima sarebbe stata colpita alla testa. Si tratta di un cittadino nigeriano. L'omicidio potrebbe essere un regolamento di conti legato all'aggressione di un altro nigeriano, ieri.