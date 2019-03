Roma | smontano un auto rubata | due arresti

romadailynews

(Di lunedì 11 marzo 2019)– La scorsa sera, nel corso di alcuni controlli del territorio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato 2 persone, unno 45enne e un cittadino romeno 42enne, entrambi operai di un’azienda didemolizione di via Palmiro Togliatti, per i reati di riciclaggio e ricettazione.I militari a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, da parte di una societa’ di geo-localizzazioni su veicoli assicurati contro il furto, sono intervenuti in via Palmiro Togliatti, dove le coordinate di un apparecchio gps, associato ad una Fiat 500, denunciatapochi minuti prima, trasmetteva il segnale alla centrale operativa.Arrivati all’ultima posizione rilevata dal gps, all’interno di undemolitore, i Carabinieri hanno notato i 2 soggetti che stavano smontando l’appena. Alla vista dei militari i ...

