Pochi data center ma più efficienti e protetti | la ricetta per risparmiare miliardi nella

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Separare i servizi essenziali da quelli non essenziali e veicolarli su infrastrutture diverse, creare una nuova entità amministrativa, chiamata “Polo strategico nazionale”, che dovrebbe occuparsi di 3-7nazionali strategici, al posto degli 11mila(centri di elaborazione dati) attuali. Sono queste le proposte del Team per la Trasformazione Digitale, composto dal Commissario Straordinario per l’Agenda Digitale Luca Attias, dal Chief Technology Officer Simone Piunno e dal Cloud &specialist Paolo de Rosa, per razionalizzare le infrastrutture della Pubblica Amministrazione.Laprevede insomma di razionalizzare le risorse rimpiazzando soluzioni menoconcentri, ben difesi e all’avanguardia. Bastadelle PA nei sottoscala o negli sgabuzzini, con attrezzature che risalgono a chissà quale era informatica, e di cui non ...

Presidium__ : RT @robertonegriol1: TRA POCHI GIORNI RICORRE LA DATA DELL'ELEZIONE AL SOGLIO DI PIETRO DI BERGOGLIO. SE VOGLIAMO TIRARE LE SOMME DI QUESTI… - FeiDoriana : RT @ElisabettaPolet: ????????????????????????????????????Domanda: perché Bonnie ha avuto pochissime condivisioni? Mi son data una risposta:sembra star bene n… - Laural21562870 : RT @ElisabettaPolet: ????????????????????????????????????Domanda: perché Bonnie ha avuto pochissime condivisioni? Mi son data una risposta:sembra star bene n… -