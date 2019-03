Perequazione pensioni | calcoli da rifare

webzetanotes

(Di lunedì 11 marzo 2019) C’erano una volta tre scaglioni per ladelleal costo della vita (legge 388/2000) con rivalutazione del: 100% fino a tre volte il minimo; 90% da tre a a cinque volte il minimo; 75% al di sopra di cinque volte il minimo. E così l’Inps, secondo le predette tre fasce, ha calcolato la rivalutazione con indice di riferimento base pari all’1,1% delleliquidate con decorrenza gennaio 2019. Ora, a seguito del cambo delle regole introdotte dalla manovra economica relativa al 2019, l’Inps deve ricorrere al ricalcolo della. La novità è che da quest’anno gli scaglioni diventanto per alcune fasce meno favorevoli e per qualche altra più favorevole.Ecco i nuovi scaglioni post manovra: 100% fino a tre volte il minimo; 97% fra tre e quattro volte il minimo; 77% da quattro a cinque volte il minimo; 52% fra cinque e sei volte il ...

