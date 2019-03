Miriana Trevisan su Matteo Salvini | Pensano sia un bell' uomo? La cosa mi fa

Matteo Salvini - Miriana Trevisan brutalizza il leghista : "Fascio? Non mi permetto - ma..." : La showgirl Miriana Trevisan non ha preso bene la confessione di Matteo Salvini, che ha ammesso di aver avuto un suo poster "appeso in cameretta" da giovane. Intervistata dal Corriere della sera, la Trevisan ha drasticamente preso le distanze dal leghista: "Non apprezzo le persone che istigano alla

Vieni da me - Miriana Trevisan tutta la verità sull'amore e Non è la Rai : 'Mi stava troppo stretto' : Miriana Trevisan è stata ospite a Vieni da Me . Nel salotto pomeridiano di Rai 1 ha avuto modo di rispondere alle domande al buio della conduttrice Caterina Balivo sulla carriera , in particolare modo ...

Miriana Trevisan a Vieni da me parla del rapporto con l’ex marito Pago : In che rapporti sono oggi Miriana Trevisan e il cantante Pago Miriana Trevisan e Pago hanno formato una delle coppie più belle dello showbiz italiano. Belli, affiati e complici si sono sposati addirittura due volte e hanno avuto un figlio, il piccolo Nicola. Da tempo si sono però separati: la showgirl e attrice è felice […] L'articolo Miriana Trevisan a Vieni da me parla del rapporto con l’ex marito Pago proviene da Gossip e Tv.

Non è la rai Miriana Trevisan dice per me è stato un momento particolare : Ospite al programma radiofonico “I Lunatici” Miriana Travisan ha raccontato la sua avventura al programma “Non è la rai”:”E’ stata un po’ come una fiaba, perché in realtà era tutto irreale. E’ stato un momento magico, particolare, un po’ ne soffrivo perché mi sentivo amata da tutti ma in realtà da nessuno, a tratti mi sentivo una regina, a tratti no”, e per lei è stato naturalmente un periodo particolare: “E’ ...

Miriana Trevisan ne ha per tutti : ‘In tv conta solo il fallo - Bonolis? Lasciamo perdere’ : L’ex showgirl Miriana Trevisan, ospite del programma ‘I Lunatici’ in onda su Rai Radio 2, ha rilasciato un’intervista, stilando un bilancio delle sue esperienze professionali e ripercorrendo, a sommi capi, tutta la sua carriera televisiva. A proposito del suo primo programma con il compianto Gianni Boncompagni, l’ex lolita ha dichiarato di aver vissuto una specie di fiaba, un qualcosa di ‘irreale’, nel senso che, in alcuni momenti, si sentiva ...

Miriana Trevisan : "Molestie? Viviamo in un sistema fallocentrico. Ho una verità da raccontare - ma non ho denunciato" : Miriana Trevisan, storica showgirl e valletta delle trasmissioni tv anni Novanta, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma "I Lunatici" raccontando se stessa e la sua carriera. A partire dai tempi di Non è la Rai, la Trevisan ha ripercorso le tappe e gli incontri del suo percorso televisivo"Non è la Rai" è stata un po' come una fiaba, perché in realtà era tutto irreale. È ...

Miriana Trevisan : "Il mondo è fallocratico - Paolo Bonolis? Lasciamo stare - altrimenti..." : Ne ha per tutti Miriana Trevisan. L'ex lolita di Non è la Rai, ospite di Rai Radio2 a I Lunatici, ha ripercorso la sua carriera, a partire dal programma di Gianni Boncompagni: "E' stata un po' come una fiaba, perché in realtà era tutto irreale. E' stato un momento magico, particolare, un po' ne soff