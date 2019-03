Isola Dei Famosi | le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli

blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)ha deciso di aprire, in maniera inusuale, la nona puntata dell'dei, in onda, stasera, lunedì 11 marzo 2019:"Voglio chiedere scusa, a nome mio e del programma, per aver oltrepassato il limite".dei2019, Giampaolo Celli denuncia Fabrizio Corona e attacca il programma: 'Io eusati per fare ascolti' L'imprenditore ha deciso di agire per vie legali.La conduttrice, dando prova di estrema umanità, ha scelto di collegarsi conper scusarsi personalmente dopo il trattamento, da molti definiti poco 'umano', a seguito della messa in onda del video messaggio di Fabrizio Corona:"Ho bisogno di fare una cosa: devo chiederti scusa perché la scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova. Ho sottovalutato delle cose. Non sono ...

MarioManca : E comunque un artista con la carriera di Fogli non si umilia così per due punticini di share in più. Vederlo in lac… - IlContiAndrea : A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’«Isola dei famosi» hanno coinvolto il concorrente Riccardo… - Corriere : Isola dei Famosi, dopo l’attacco a Fogli licenziati capoprogetto e autori -