Formula 1 - Un punto per il giro più veloce in gara

(Di lunedì 11 marzo 2019) A partire dal Gran Premio dAustralia, il pilota che farà ilpiùdurante laguadagnerà unaggiuntivo, a patto che questo si classifichi tra i primi dieci. Questa è la novità che è stata ratificata ufficialmente dal Consiglio Mondiale della Fia a pochi giorni dallinizio del Mondiale di F.1 2019.Ritorno al passato. Non è la prima volta che la1 assegna unaggiuntivo per ilpiù: è già successo dal 1950 al 1959. Rigettata, invece, la proposta di assegnare unalla pole position, perché a quanto pare si vuole dare maggiore peso allarispetto alle qualifiche che continueranno ad essere utili solamente per assegnare le posizioni sulla griglia di partenza. Potenzialmente, dunque, questanno ci saranno 21 punti aggiuntivi da assegnare nel corso della stagione. Lanno scorso, Valtteri Bottas ha vinto il DHL Fastest Lap Award, dopo ...

