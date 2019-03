CIR chiude esercizio 2018 in utile per 12 | 9 milioni

Sci alpino - palmares Lindsey Vonn : la Campionessa del CIRco Bianco chiude con il bronzo ai Mondiali e 82 vittorie in Coppa : Lindsey Vonn ha chiuso alla grande la sua carriera da urlo conquistando la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali 2019 di sci alpino. Il fenomeno statunitense conclude la sua avventura nel Circo Bianco con l’ottavo podio iridato della carriera, ma non vanno dimenticate le tre medaglie olimpiche (tra cui l’oro nella discesa di Vancouver 2010) e i 137 podi in Coppa del Mondo conditi da 82 successi (a -4 dal record di ...

F1 - Fernando Alonso non chiude la porta al CIRcus : “Non ho programmi per il 2020. Vincere un terzo titolo sarebbe la gioia più grande” : Fernando Alonso e la F1: una storia non del tutto chiusa? Probabilmente sì. Il pilota spagnolo, dopo 17 anni di militanza nella massima categoria dell’automobilismo, ha salutato tutti per gareggiare nelle altre categorie del Motorsport e realizzare il sogno della “Tripla Corona”, il riconoscimento al pilota capace di Vincere il GP di Monaco, la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis. L’iberico, ad ora, vanta i ...

Palermo - chiude per ristrutturazione l’Hotel des Palmes di Davide Serra. Restano a casa CIRca 30 dipendenti : Il Grand Hotel et Des Palmes, uno degli alberghi storici di Palermo, sarà riqualificato. Ad annunciarlo è lo stesso fondo Algebris Npl II, del finanziere Davide Serra, amico di Matteo Renzi. Contestualmente la proprietà annuncia anche “la chiusura dell’albergo e la cessazione dei rapporti di lavoro in essere”. Licenziati quindi i dipendenti (una trentina) che hanno ancora in corso con i sindacati le procedure per eventuali ...