Bussetti firma per il reclutamento di 1 511 ricercatori

gazzettadelsud

(Di lunedì 11 marzo 2019) ANSA, - ROMA, 11 MAR - Il Ministro dell'Istruzione, dell'Universit e della Ricerca, Marco, hato il decreto relativo al Piano straordinario di 1.511 assunzioni per...

af_p90 : @bussetti_marco Firma anche quello per l'esame di stato in medicina, siamo stanchi di aspettare - Graficnovel : RT @MiurSocial: 1.511 assunzioni per l’#Università ?? Il Ministro @bussetti_marco ha firmato il decreto sul Piano straordinario per il reclu… - MiurSocial : 1.511 assunzioni per l’#Università ?? Il Ministro @bussetti_marco ha firmato il decreto sul Piano straordinario per… -