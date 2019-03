Buoni e Cattivi | Fiorentina-Lazio | un punto per uno e tutti scontenti

Buoni e Cattivi : Ancelotti - così dai ragione alle "vedove" di Sarri : In attesa dell'esame Champions, la Juventus allunga ancora: +13 sul Napoli è già sentenza scudetto, checchè ne dicano superstizione e luogocomunismo. Era appena la sera di sabato 2 febbraio quando, ...

Buoni e Cattivi : il Milan ora ha il vero PiPa - ma a Calha serve un esorcista : In zona Champions è un fine settimana che lascia tutto invariato. Dal terzo posto in giù vincono tutte. Inter, le due romane, Atalanta e Milan . E così, mentre è sempre più noiosa la lotta scudetto ...

Buoni e cattivi : Emre Can vince il premio impiastro - domenica nera per la famiglia Inzaghi : La Juventus che sale a +11 giocando la sua più brutta partita stagionale fotografa il livello attuale del campionato italiano: più noioso della... Scottish League. Laddove il Celtic - vincitore degli ...

Buoni e Cattivi : Callejon è un matador - a Inzaghi premio Mistero : Tre gol, tre pali, e mezzo: l'ultimo, di Callejon , in netto fuorigioco con l'eventuale gol che sarebbe cioè stato annullato dal Var,, tante occasioni. Insomma, un festival del bel calcio al San Paolo. ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Buoni smo vs. cattivismo - il teorema che affonda M5s : Le difficoltà di quello che una volta pareva l'imbattibile M5s sono reali e DALLA CINA si vedono ancora meglio. Gli scenari possibili

Forza Buoni - l'Italia della solidarietà che non si arrende al cattivismo : Attaccato dai gialloverdi, l’associazionismo resiste. Per fare non solo charity ma anche progetti di rilancio e di inclusione. Vi raccontiamo questo mondo che da Nord a Sud anima mercati, mense, cinema e mini imprese