optimaitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019)Non stanno vivendo un mese facile gli utenticon smartphone Android o iPhone. Di recente, sulle nostre pagine, abbiamo trattato tramite un articolo specifico la questione inerente i problemi imprevisti occorsi alle ultime beta, per i quali non abbiamo ancora una comunicazione ufficiale da parte dello staff. Il bug relativo alle immagini scaricate tramite l'app e la perdita degli stati ad oggi non ha ancora soluzione, ma nel frattempo oggi 11 marzo dobbiamo prendere in esame un nuovo pericolo per chi tiene particolarmente alla propria sicurezza.Secondo quanto riportato da Libero, infatti, bisogna tenere in considerazione un'altra minaccia per tutti coloro che sono soliti utilizzare. Nello specifico, la questionesul fatto che i malintezionati rubano le fotodegli utenti, per poi contattare le persone più vicine nella loro cerchia, allo scopo di ...

GioPao9 : Arriva la truffa #WhatsApp che verte sull’immagine del profilo - OptiMagazine : Arriva la truffa WhatsApp che verte sull’immagine del profilo - MotoriFanpage : L’Aci scende in campo per porre un freno alla truffa del contachilometri La decisione che farà felici milioni di i… -