Tav | Di Maio | “Chi ha vinto tra me e Salvini? Non è una partita di calcio Basta

Tav - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio salvati dal "lodo Siri" : il colpo di genio del senatore leghista : Un leghista ha salvato Luigi Di Maio (per ora). Ironie della sorte: sulla Tav il premier Giuseppe Conte alla fine si è aggrappato al "Lodo Siri", la geniale trovata di Armando Siri. Il sottosegretario alle Infrastrutture si era presentato al vertice di Palazzo Chigi di mercoledì sera insieme a Matt

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini e Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Conte informa Macron e Juncker delle novità...

Matteo Salvini - Tav per forza : "Ho un sondaggio in mano". I numeri che svelano il bluff d iConte e Di Maio : Quello di Giuseppe Conte, di Luigi Di Maio e dei grillini sulla Tav è un bluff. E Matteo Salvini lo svela con poche, rapide mosse. All'ora di pranzo si presenta in tv a Sky Tg24 e assicura: "Andiamo avanti, l'Alta velocità si farà. Abbiamo sei mesi di tempo per trovare un accordo coi 5 Stelle". Legg

Tav - Riccardo Molinari avverte Luigi Di Maio : "Spero che non avvenga". M5s verso il suicidio? : "Una vittoria del buonsenso". Nella Lega nel giorno del rinvio della Tav si respira l'aria del pericolo scampato. Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera, intervisto dal Corriere della Sera si mostra cautamente soddisfatto. "Credo che il premier Giuseppe Conte abbia seguito la linea che d

Tav - il fronte del Sì è un’immensa messa in scena. Per una volta do ragione a Di Maio : Tra gli abituali frequentatori di questo blog non credo ve ne sia uno che mi accrediti personali simpatie per i Cinquestelle. Magari imputandomi motivazioni del tutto peregrine come una qualche vicinanza al Pd o remoti trascorsi confindustriali. Peggio ancora – orrore! – giovanili frequentazioni di partitelli aderenti all’Internazionale liberale (dove incontrai di certo cinici furbacchioni, mai zotici e bru-bru a livello dei ...

Tav - la buona notizia di Luigi Di Maio in diretta Facebook : c'è l'accordo : Una diretta su Facebook di Luigi Di Maio di circa 6 minuti ha annunciato che è stata raggiunta l'intesa sulla Tav tra il Movimento 5 Stelle e la Lega grazie alla mediazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Volevo darvi una buona notizia per il Paese: il governo va avanti - ha esordito il vicepremier nel video girato da un giardinetto romano con alle spalle uno scorcio della capitale - Oggi abbiamo ottenuto un grande successo che è ...

Conte guadagna 6 mesi per la Tav - ma Di Maio attacca Salvini : "Basta folklore e minacce" : A spiegare chiaramente il senso della mossa che ha evitato la crisi di governo a due mesi dalle Europee è stata - inconsapevolmente?- la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli: "Abbiamo ottenuto ...

Tav - Di Maio - M5S - rivendica lo stop : «Ma sugli altri cantieri cambiamo atteggiamento» : L'inizio di una fase due per il Movimento al governo e la voglia di ribaltare l'idea che i Cinque Stelle siano contro le infrastrutture. Una nuova immagine che permetta di sostenere i pentastellati, ...

Il sondaggio che fa tremare Di Maio : “Cinque Stelle favorevoli alla mini Tav” : C’è un sondaggio che svela il vero motivo per il quale Matteo Salvini ancora fino a oggi ha detto di voler risolvere la disputa sulla Tav con un referendum. Perché quando questa storia dei bandi, che partono sotto un nome diverso, finirà, bisognerà comunque decidere se l’Alta velocità si farà o meno. È un sondaggio Swg che certifica un risultato i...

